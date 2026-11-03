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Καθοριστικό ρόλο στην εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία στο Τέξας αναμένεται να διαδραματίσει η κομητεία Τάραντ.

Παραδοσιακά, στηρίζει τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά στις φετινές ενδιάμεσες εκλογές ενδέχεται να αποτελέσει πεδίο διεκδίκησης για τους Δημοκρατικούς.

Σύμφωνα με το CNNi οι ευνοϊκές για το Δημοκρατικό Κόμμα συνθήκες, η ισχυρή υποψηφιότητα του Τζέιμς Ταλαρίκο, η αδύναμη υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικάνων και η ιδιαίτερα χαμηλή δημοτικότητα του προέδρου δημιουργούν ένα διαφορετικό εκλογικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κομητεία Τάραντ θεωρείται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει το σημείο-κλειδί για την προσπάθεια του Ταλαρίκο να επικρατήσει στο Τέξας.

Αντιδράσεις για το κλείσιμο 92 εκλογικών κέντρων

Ένα από τα ζητήματα που έχουν προκαλέσει έντονες αντιπαραθέσεις ενόψει της εκλογικής διαδικασίας είναι η πρόσβαση των πολιτών στις κάλπες.

Με απόφαση που ελήφθη σε ψηφοφορία κατά μήκος των κομματικών γραμμών, οι επίτροποι της κομητείας Τάραντ αποφάσισαν να κλείσουν 92 εκλογικά κέντρα για τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές.

Συγκεκριμένα, ενώ στις αντίστοιχες εκλογές του 2022 λειτουργούσαν 316 εκλογικά κέντρα, σήμερα οι διαθέσιμοι χώροι ψηφοφορίας ανέρχονται σε 224.

Διαφωνία μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών

Οι τρεις Ρεπουμπλικανοί επίτροποι υποστήριξαν ότι η απόφαση ελήφθη με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των εκλογικών κέντρων και τη μείωση του σχετικού κόστους.

Αντίθετα, οι δύο Δημοκρατικοί επίτροποι εξέφρασαν την αντίθεσή τους, εκτιμώντας ότι ο περιορισμός των εκλογικών κέντρων καθιστά δυσκολότερη την πρόσβαση των πολιτών στην εκλογική διαδικασία, σε μια αναμέτρηση που έχει κινητοποιήσει ιδιαίτερα τους Δημοκρατικούς ψηφοφόρους.

cnn.gr