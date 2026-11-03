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Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα τρεις Αμερικανοί αστροναύτες της NASA, συμμετέχοντας στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

Ο αστροναύτης Ανίλ Μένον δημοσίευσε βίντεο στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι τα τρία μέλη του αμερικανικού πληρώματος συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά τα ψηφοδέλτιά τους και τα απέστειλαν με ασφαλή τρόπο στις αρμόδιες εκλογικές Αρχές.

Ο ίδιος ψήφισε στην κομητεία Χάρις του Τέξας, μέσω ειδικής διαδικασίας που επιτρέπει στους αστροναύτες να συμμετέχουν στις αμερικανικές εκλογές ενώ βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη.