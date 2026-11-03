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Η αστυνομία της Ισπανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από σύγκρουση στο γήπεδο με τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα LaLiga 2.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Εθνική Αστυνομία της χώρας η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Εθνικής Αστυνομίας στη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης εξετάζει τις συνθήκες του θανάτου, ενώ στην έρευνα θα εμπλακούν και οι εισαγγελείς.

Οι δικαστικές αρχές των Καναρίων Νήσων δήλωσαν ότι η έναρξη έρευνας για τον θάνατο του Ντε Μιγκέλ αποτελεί μια τυπική διαδικασία, καθώς κάθε θάνατος που θεωρείται μη φυσικός σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία ενεργοποιεί αυτόματα τη διεξαγωγή δικαστικής έρευνας. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί ότι ο τερματοφύλακας που συγκρούστηκε με τον Μιγέλ, Χεσούς Οβόνο, έχει κληθεί επίσημα ως ύποπτος ούτε ότι υπάρχει κάποια ποινική κατηγορία εναντίον του.

Σύμφωνα με τη elcierredigital, κλειδί στην υπόθεση θα είναι να προσδιοριστεί εάν η συμπεριφορά του τερματοφύλακα υπερέβη τους κινδύνους που ενυπάρχουν σε ένα αθλητικό συμβάν και εάν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να κριθεί ότι υπάρχει ποινικά συντρέχουσα αμέλεια. Το άρθρο 142 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ποινές φυλάκισης από ένα έως τέσσερα έτη για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, ενώ η λιγότερο σοβαρή μορφή μπορεί να τιμωρηθεί με πρόστιμο από τρεις έως δεκαοκτώ μήνες.

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀



🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto



🏟️ Tenerife – Andorra pic.twitter.com/NXopIJ7p9H November 2, 2026

Για την εφαρμογή οποιασδήποτε από αυτές τις διατάξεις θα ήταν απαραίτητο να εξεταστούν οι εικόνες της φάσης, οι περιστάσεις της σύγκρουσης, η ιατρική τεκμηρίωση και η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς και του θανάτου. Η αποβολή και η εκτίμηση του διαιτητή για υπερβολική βία αποτελούν σημαντικά στοιχεία, αλλά μια παράβαση των κανόνων του ποδοσφαίρου δεν αποδεικνύει από μόνη της τη διάπραξη εγκλήματος.

Σχετικά με το αθλητικό κομμάτι, ο Οβόνο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια πειθαρχική κύρωση. Ο Πειθαρχικός Κώδικας της RFEF προβλέπει αποκλεισμούς από τέσσερις έως δώδεκα αγώνες για συγκεκριμένες βίαιες συμπεριφορές κατά τη διάρκεια του αγώνα που προκαλούν σοβαρές βλάβες.



Από τη σφοδρή σύγκρουση ο Μιγκέλ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες που βρίσκονταν στο γήπεδο. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών απεβίωσε.

Την είδηση του θανάτου του 30χρονου ποδοσφαιριστή έκανε γνωστή σήμερα με ανακοίνωσή της η Τενερίφη εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την τραγική απώλεια. «Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη. Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ισπανικού συλλόγου.

Spanish police have opened an investigation into possible involuntary manslaughter after Tenerife forward Jesús de Miguel died following an on-field collision with the opposing team's goalkeeper in a match.



More: https://t.co/ENXHcdbf8e pic.twitter.com/jFffSY6zRI November 3, 2026

Ο τερματοφύλακας έκλαιγε και προσευχόταν στα αποδυτήρια για τον Μιγκέλ

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «AS», ο 25χρονος τερματοφύλακας, Χεσούς Οβόνο, εγκατέλειψε το γήπεδο βαθιά συγκλονισμένος μετά το περιστατικό, ενώ εθεάθη να κλαίει και να προσεύχεται στα αποδυτήρια για την τύχη του συναθλητή του. Στη συνέχεια, φέρεται να απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram, αφού δέχτηκε πολυάριθμες προσβολές και απειλές.

Από το περιβάλλον του έγινε γνωστό πως ο Οβόνο ήθελε να επικοινωνήσει προσωπικά με τον Ντε Μιγκέλ και την οικογένειά του πριν προβεί σε οποιαδήποτε δημόσια δήλωση.

Η Ανδόρα εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον χαμό του Χεσούς ντε Μιγκέλ και διατηρεί την υποστήριξή της προς τον τερματοφύλακα.

Η δύσκολη παιδική ηλικία και το όνειρο της Α’ εθνικής

Ο Χεσούς Λάζαρο Οβόνο Νγκουά Ακένγκ γεννήθηκε την 1η Μαρτίου 2001 στη Μπάτα της Ισημερινής Γουινέας. Είναι ο μεγαλύτερος από πέντε αδέλφια και μεγάλωσε σε μια φτωχή οικογένεια. Η παιδική του ηλικία σημαδεύτηκε από τον αποχωρισμό από τη μητέρα του, η οποία μετανάστευσε στο Σαν Σεμπαστιάν για να εργαστεί και να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά της. Ταυτόχρονα, ο ίδιος μετακόμισε στο Μαλάμπο, όπου έζησε με μια θεία και τα ξαδέλφια του, μέχρι που κατάφερε να την συναντήσει στην Ισπανία όταν ήταν οκτώ ετών.

«Ήρθα κυνηγώντας το όνειρο όχι να παίξω ποδόσφαιρο, αλλά να είμαι με τη μητέρα μου», θυμήθηκε χρόνια αργότερα σε μια συνέντευξη για ένα πρόγραμμα της LaLiga κατά του ρατσισμού. Στο Σαν Σεμπαστιάν φοίτησε στο Ibai Ikastola, έμαθε τη βασκική γλώσσα και άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο με τους φίλους του στην πλατεία της Ιμπαέτα. Εκείνη τη περίοδο ούτε που περνούσε από το μυαλό του να ακολουθήσει μία επαγγελματική καριέρα στο ποδόσφαιρο.

Πραγματοποίησε τα πρώτα του βήματα στο άθλημα ως εξτρέμ, μια θέση στην οποία αξιοποιούσε την ταχύτητα και τις φυσικές του ικανότητες. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια μιας προπόνησης τραυμάτισε κατά λάθος τον τερματοφύλακα της ομάδας του και προσφέρθηκε να τον αντικαταστήσει. Αυτή η απόφαση άλλαξε την καριέρα του. Ανακάλυψε την χαρά του να παίζει κάτω από τα δοκάρια και κατέληξε να γίνει τερματοφύλακας, παρά τις αρχικές αμφιβολίες του πατέρα του, ο οποίος ανησυχούσε για την πίεση που υφίστανται οι τερματοφύλακες.

Άρχισε να ξεχωρίζει στην Antiguoko και στη συνέχεια πέρασε από τις ακαδημίες της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Το 2016 εντάχθηκε στη Ντεπορτίβο Αλαβές, όπου ολοκλήρωσε μεγάλο μέρος της ποδοσφαιρικής του εκπαίδευσης. Επίσης, αγωνίστηκε στη Σαν Ιγνάσιο και στη δεύτερη ομάδα της Ντεπορτίβο, πριν κάνει το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία στις 2 Ιανουαρίου 2022, ακριβώς απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Οι απουσίες λόγω κορονοϊού των Φερνάντο Πατσέκο και Αντόνιο Σιβέρα διευκόλυναν αυτή την ευκαιρία, η οποία ήρθε υπό τις οδηγίες του τότε προπονητή της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ.

Ωστόσο, το ποδοσφαιρικό του ταξίδι δεν κύλησε εντελώς ομαλά, καθώς συνοδεύτηκε από δύσκολες εμπειρίες. Όταν ήταν μικρός υπέστη θύμα ρατσισμού και άρχισε να καλλιεργεί την ψυχολογική του αντοχή. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε με την εθνική ομάδα της Ισημερινής Γουινέας, με την οποία αγωνίζεται από το 2019 και έχει συμμετάσχει σε τρεις διοργανώσεις του Κυπέλλου Αφρικής. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η απόδοσή του στο τουρνουά που διεξήχθη στην Ακτή του Ελεφαντοστού το 2024, όταν η Αφρικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου τον αναγνώρισε ως τον καλύτερο τερματοφύλακα της φάσης των ομίλων.

Τον Ιούλιο του 2025 πήγε με τη μορφή δανεισμού στην FC Andorra, όπου κατάφερε να καθιερωθεί ως βασικός. Μετά το τέλος εκείνης της σεζόν, στις 26 Αυγούστου 2026 ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την απόκτησή του από τη Deportivo Alavés, με διετές συμβόλαιο με οψιόν για άλλες δύο.

Τον περασμένο Μάιο βίωσε ένα περίεργο σκηνικό κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κόντρα στην Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, στο Ριαζόρ. Ο Οβόνο βρήκε αρκετές σκελίδες σκόρδου τοποθετημένες κοντά στην εστία του και αποφάσισε να τις απομακρύνει. Μετά τον αγώνα σχολίασε γελώντας ότι «στην Αφρική το λέμε μαγεία». Όπως αποκάλυψε παρατήρησε πρώτη φορά τα σκόρδα κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης και αστειεύτηκε για την παρουσία τους αφού δέχτηκε ένα γκολ.

Παρόμοια περιστατικά που συγκλόνισαν τον κόσμο του ποδοσφαίρου

Η ισπανική δικαιοσύνη έχει ήδη ασχοληθεί με περιστατικά βίας από τον χώρο του ποδοσφαίρου. Τον Απρίλιο του 2025, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ποινή έξι ετών φυλάκισης σε βάρος ενός παίκτη ενός πρωταθλήματος βετεράνων, ο οποίος χτύπησε με το πόδι έναν αντίπαλο στην πλάτη, ενώ το παιχνίδι είχε διακοπεί τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Η απόφαση υπενθύμισε ότι η αθλητική δραστηριότητα δεν δικαιολογεί τις σκόπιμες επιθέσεις. Πρόκειται, ωστόσο, για μια σκόπιμη συμπεριφορά εκτός της διεκδίκησης της μπάλας. Αποτελεί, όμως, μία διαφορετική περίσταση από την υπόθεση του Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα.

Τον Οκτώβριο του 1897, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής Τζον Μπριγκς πέθανε μετά από χτύπημα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια αγώνα μεταξύ των Aylestone United και Enderby Granite. Ως αποτέλεσμα ο Χένρι Μουρ κρίθηκε στη συνέχεια ένοχος για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η υπόθεση καταγράφεται στα ιστορικά αρχεία του ποδοσφαίρου του Λέστερσαϊρ και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα προηγούμενα ποινικής παρέμβασης μετά από θάνατο κατά τη διάρκεια αγώνα.

Στην Ισπανία, μία από τις πιο αξιομνημόνευτες τραγωδίες συνέβη στο Μπαλαϊδός στις 21 Δεκεμβρίου 1986. Ο τερματοφύλακας της πρώην CD Μάλαγα, Χοσέ Αντόνιο Γκαγιάρδο, δέχτηκε ένα ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι μετά από σύγκρουση με τον Μπαλταζάρ, επιθετικό της Σέλτα Βίγο. Αρχικά έλαβε ιατρική βοήθεια και επέστρεψε στη Μάλαγα. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα η κατάστασή του επιδεινώθηκε. Νοσηλεύτηκε επειγόντως στο Νοσοκομείο Κάρλος Χάγια και απεβίωσε στις 15 Ιανουαρίου 1987, αφού παρέμεινε αρκετές ημέρες σε κώμα.

Πολύ πιο πρόσφατη είναι η περίπτωση του 19χρονου τερματοφύλακα της CD Colindres, Raúl Ramírez, ο οποίος πέθανε στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 μετά από ένα τυχαίο χτύπημα που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα της τρίτης κατηγορίας εναντίον της Revilla. Ο νεαρός είχε υποστεί καρδιοαναπνευστική ανακοπή και νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Marqués de Valdecilla, στο Σανταντέρ, όπου τελικά απεβίωσε.

Το περασμένο Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, μόλις δύο ημέρες πριν από τον αγώνα στην Τενερίφη, το ισπανικό ποδόσφαιρο βίωσε μια άλλη ιδιαίτερα ανησυχητική σκηνή. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Αλμπαθέτε και της CE Sabadell, ο Χοσέ Κόρπας χτύπησε με το πόδι του στο κεφάλι τον Κουάντρι Λιαμίντ, ενώ αυτός προσπαθούσε να κάνει βολέ. Ο μέσος της καταλανικής ομάδας έχασε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια στον αγωνιστικό χώρο του «Carlos Belmonte». Ο Κόρπας δέχτηκε απευθείας κόκκινη κάρτα και ένα ασθενοφόρο εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο για να μεταφέρει τον ποδοσφαιριστή στο Νοσοκομείο «Quirón Santa Cristina» της Αλμπαθέτε. Λίγο αργότερα ο Κουάντρι ανέκτησε τις αισθήσεις του και οι ιατρικές εξετάσεις ήταν καλές, γεγονός που οδήγησε στο να λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο την ίδια νύχτα, οπότε μπόρεσε να επιστρέψει στο Σαμπαντέλ.

protothema.gr