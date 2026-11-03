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Αισιόδοξοι για την έκβαση των ενδιάμεσων εκλογών εμφανίζονται οι υπουργοί του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς συγκεντρώνονται στον Λευκό Οίκο, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος θα παρακολουθήσει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων μαζί με συνεργάτες του.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα», δήλωσε η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς, υποστηρίζοντας ότι «δεν έχει υπάρξει άλλη περίοδος στην ιστορία με περισσότερες επιτυχίες από αυτές που έχει πετύχει ο πρόεδρος Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ δήλωσε «εξαιρετικά αισιόδοξος για το μέλλον της χώρας», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα υπάρξουν θετικές οικονομικές εξελίξεις τα επόμενα χρόνια.

Ο Μπέργκαμ επιβεβαίωσε ότι θα παρακολουθήσει τα αποτελέσματα από την Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου, όπου ο Τραμπ διοργανώνει συγκέντρωση για την εκλογική βραδιά.

Η τελευταία ομιλία Τραμπ και οι αντιδράσεις

Τα μέλη της κυβέρνησης συμμετείχαν ενεργά στην προεκλογική εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών, προβάλλοντας το έργο της κυβέρνησης.

Ο Μπέργκαμ συνόδευσε τη Δευτέρα (2/11) τον Τραμπ στην τελευταία προεκλογική του ομιλία, στο Μνημείο Λίνκολν, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος αφιέρωσε μεγάλο μέρος της τοποθέτησής του στα έργα ανάπλασης της Ουάσινγκτον, προκαλώντας απορίες ακόμη και σε στελέχη των Ρεπουμπλικανών.

Υπερασπιζόμενος την επιλογή του Τραμπ, ο Μπέργκαμ υποστήριξε ότι στόχος ήταν να αναδειχθεί πως η εικόνα των αμερικανικών πόλεων μπορεί να αλλάξει μέσα από πολιτικές αποφάσεις.

«Οι Αμερικανοί δεν είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται την παρακμή των μεγάλων πόλεων», δήλωσε, προσθέτοντας ότι κάθε δήμαρχος ή κυβερνήτης θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ουάσινγκτον.

cnn.gr