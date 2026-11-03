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Από το Γκουάμ, το αμερικανικό νησιωτικό έδαφος στον Ειρηνικό Ωκεανό, ήρθαν τα πρώτα ανεπίσημα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, με τους Ρεπουμπλικανούς να ανακτούν το αξίωμα του κυβερνήτη και τον Ντόναλντ Τραμπ να πανηγυρίζει.

Ο Ρεπουμπλικανός Βισέντε «Τόνι» Άντα συγκέντρωσε το 51,45% των ψήφων, έναντι 48,15% της Δημοκρατικής Τερέζ Τερλάχε, βάζοντας τέλος σε οκτώ χρόνια διακυβέρνησης του νησιού από τους Δημοκρατικούς.

Αντίθετα, οι Δημοκρατικοί απέσπασαν την έδρα του εκπροσώπου του Γκουάμ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, με την Αλίσια Αν Γκαρίδο Λιμτιάκο να επικρατεί με 51%, έναντι 48,84% του Ρεπουμπλικανού Τζέιμς Μόιλαν. Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος του Γκουάμ δεν διαθέτει δικαίωμα ψήφου στην ολομέλεια της Βουλής.

Πανηγυρισμοί Τραμπ

Ο Τραμπ συνεχάρη τον Άντα μέσω του Truth Social, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το αποτέλεσμα προμηνύει αντίστοιχες επιτυχίες των Ρεπουμπλικανών στις υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι μια ένδειξη για όσα έρχονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα αποτελέσματα παραμένουν ανεπίσημα, εν αναμονή της επικύρωσής τους από την εκλογική επιτροπή του Γκουάμ.

cnn.gr