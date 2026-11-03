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Συγκλονίζουν τα μηνύματα που έστελνε στον πατέρα της η 24χρονη Ρέιτσελ Άπα, η οποία έχασε τη ζωή της κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, την Κυριακή, όταν κατέρρευσε στο Σέντραλ Παρκ, περίπου 3-4 χιλιόμετρα πριν από τη γραμμή του τερματισμού.

Η νεαρή δρομέας, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά στον μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, φέρεται να άρχισε να διαμαρτύρεται για πόνους που ένιωθε κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στέλνοντας μηνύματα στον πατέρα της, Στιβ Άπα, ο οποίος παρακολουθούσε την εξέλιξη της προσπάθειάς της μέσω της ειδικής εφαρμογής του αγώνα, από το σπίτι του στην Πενσιλβάνια.

Η 24χρονη ενημέρωσε για το γεγονός ότι νιώθει πόνους, όταν έφτασε στο 30ο χιλιόμετρο της διαδρομής, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times.

Όταν η Ρέιτσελ βρισκόταν στο 37ο χιλιόμετρο, ο πατέρας της προσπάθησε να την ενθαρρύνει, στέλνοντάς της το μήνυμα «Τελική ευθεία».

Ωστόσο, εκείνη δεν απάντησε ποτέ. Λίγο αργότερα, κατέρρευσε στο Σέντραλ Παρκ, έχοντας καλύψει περίπου 38 χλμ από τη συνολική απόσταση των 42 χλμ.

Ο θάνατός της ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πατέρας της, η αιτία θανάτου ήταν η ραβδομυόλυση, μια σοβαρή πάθηση κατά την οποία προκαλείται ταχεία διάσπαση των μυϊκών κυττάρων. Κατά τη διαδικασία αυτή απελευθερώνονται στο αίμα ουσίες, όπως η μυοσφαιρίνη, οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν σοβαρά τους νεφρούς και να οδηγήσουν ακόμη και σε οργανική ανεπάρκεια.

«Είναι αδιανόητο», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας της, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η συμμετοχή στον μαραθώνιο για τον παππού της

Η Ρέιτσελ Άπα, με καταγωγή από την Πενσιλβάνια, είχε υπάρξει αθλήτρια όσο σπούδαζε στο Πανεπιστήμιο Bucknell. Σύμφωνα με την οικογένειά της, βρισκόταν σε άριστη κατάσταση υγείας πριν από τη συμμετοχή της στον αγώνα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε ανακοινώσει μέσω της σελίδας της στο LinkedIn ότι θα έτρεχε στον Μαραθώνιο της Νέας Υόρκης ως δρομέας που συμμετείχε για φιλανθρωπικό σκοπό, στηρίζοντας το Ίδρυμα Πάρκινσον.

Η συμμετοχή της ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του παππού της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2022, έπειτα από μάχη με τη νόσο.

«Ο παππούς μου ήταν το πρότυπό μου όταν μεγάλωνα. Με έμαθε να παραμένω δραστήρια, να ξεπερνώ τα όριά μου και να αγκαλιάζω τις προκλήσεις, διαμορφώνοντας την αγάπη μου για τον αθλητισμό και την κίνηση», είχε γράψει στη σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων που είχε δημιουργήσει για τον σκοπό αυτό.

Μάλιστα, η προσπάθειά της είχε ξεπεράσει τον αρχικό στόχο συγκέντρωσης των 4.000 δολαρίων.

Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές του Μαραθωνίου της Νέας Υόρκης, εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τον θάνατο της νεαρής αθλήτριας.

«Οι σκέψεις μας και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με την οικογένεια, τους φίλους της δρομέως και ολόκληρη την κοινότητα των δρομέων», ανέφερε η διοργάνωση σε δήλωσή της στους New York Times.

skai.gr