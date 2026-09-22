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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα παραστεί σήμερα στην έναρξη της Ολομέλειας της Συνόδου του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία ο Αντόνιο Γκουτέρες θα παρουσιάσει την έκθεση πεπραγμένων του. Ακολούθως θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Άντριου Μπέρναμ, στο κτήριο των ΗΕ.

Αργότερα το απόγευμα, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο του Τμήματος Βασικών Περιουσιακών Στοιχείων και Αναδυόμενων Χωρών της Chevron, Χαβιέρ Λα Ρόσα, ενώ στις 18:00 ώρα Νέας Υόρκης (01:00 ώρα Κύπρου) θα έχει συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ των ΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, γύρω στις 12:30 ώρα Νέας Υόρκης, ο Πρόεδρος θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ.

Αργότερα, θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Υψηλού Επιπέδου που συγκαλεί ο ΓΓ του ΟΗΕ με θέμα την κλιματική αλλαγή, κατά την οποία θα προβεί σε παρέμβαση, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της ExxonMobil Τζον Άρντιλ.

Το πρωί της Πέμπτης ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα παρακαθίσει σε πρόγευμα εργασίας, που διοργανώνουν οι Antenna Group και Atlantic Council με θέμα την «Εδραίωση της συνεργασίας ΕΕ-Κόλπου για την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία».

Στις 10:55 ώρα Νέας Υόρκης, ο Πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, στο Γραφείο του ΓΓ, στο κτήριο των ΗΕ.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει γεύμα προς τους Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Στις 25 Σεπτεμβρίου το πρωί, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κ. Han Zheng, και στη συνέχεια με εκπροσώπους του ΑJC.

Προτού αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρακαθίσει σε δείπνο που διοργανώνουν προς τιμήν του οι κυπριακές ομογενειακές οργανώσεις.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης συνοδεύεται στη Νέα Υόρκη από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη και τον διαπραγματευτή Μενέλαο Μενελάου.

Η επιστροφή του Προέδρου στην Κύπρο είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου.

ΚΥΠΕ