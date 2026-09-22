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Η φύση φαίνεται πως έχασε την υπομονή της με την κρατική αδιαφορία και ανέλαβε να εφαρμόσει, με το δικό της βίαιο τρόπο, το δικαστικό διάταγμα κατεδάφισης ενός παράνομου υποστατικού στην παραλία του Νότιου Κόλπου Λάρας, το οποίο παραμένει στα συρτάρια και εγκλωβισμένο σε νομικές κωλυσιεργίες.

Εκεί όπου το κράτος ουσιαστικά ανεχόταν και επέτρεπε τη λειτουργία καφεστιατορίου εντός κρατικής δασικής γης του Εθνικού Δασικού Πάρκου, δύο περιοχών του δικτύου Natura 2000 και της μοναδικής περιοχής SPAMI στην Κύπρο, ένας κεραυνός μέσα στη νύχτα έδωσε τη δική του τελεσίδικη ετυμηγορία.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τρία ζητήματα που εκθέτουν τις αρμόδιες Αρχές:

• Το Τμήμα Δασών και οι συναρμόδιες Αρχές ανέχονταν αυτή τη δραστηριότητα σε μια περιοχή ύψιστης οικολογικής σημασίας.

• Το Υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να καταβληθεί καμία αποζημίωση για ένα παράνομο υποστατικό με δικαστική απόφαση κατεδάφισης.

• Όπως και οι μεμονωμένες κατοικίες στην ύπαιθρο (βλ. Ευρύχου στην Κοιλάδα Σολέας και Αργάκα στο Δάσος Πάφου), έτσι και στη Λάρα, οι αυθαίρετες κατασκευές αποτελούν δυνητικές αιτίες πρόκλησης πυρκαγιάς λόγω ευτελών υλικών (μεταλλικοί τσίγκοι) και συναφών υποδομών (γεννήτριες ή καλώδια ηλεκτροδότησης).

Το ελάχιστο που οφείλει να πράξει η Πολιτεία είναι να διασφαλίσει την απομάκρυνση των συντριμμιών, την προστασία του περιβάλλοντος και εν τέλει την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Α.Ν.