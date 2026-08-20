Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σοβαρές καταγγελίες για νέες παραβάσεις στη Λάρα επαναφέρουν στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της περιοχής, καθώς λουόμενοι φέρονται να έστησαν ομπρέλες και αντίσκηνα στην παραλία, παρά τις απαγορεύσεις που ισχύουν αυτή την περίοδο.

Η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου ζητά πιο ουσιαστικούς ελέγχους και αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για το κατά πόσο η επιτήρηση της περιοχής είναι επαρκής.

Οι καταγγελίες αφορούν την προστατευόμενη περιοχή Λάρας-Τοξεύτρας, όπου από την 1η Ιουνίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η τοποθέτηση ομπρελών, κρεβατιών, αντίσκηνων και τροχόσπιτων. Απαγορεύεται επίσης η παραμονή στην παραλία κατά τη νύχτα, ενώ περιορισμοί ισχύουν και για το ψάρεμα.

Η ΟΠΟΚ εκφράζει έντονη ανησυχία για τις εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας και θέτει ερωτήματα προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συχνότητα και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Διερωτάται επίσης ποια μέτρα λαμβάνονται όταν εντοπίζονται παραβάσεις και κατά πόσο επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η υπόθεση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω της σημασίας της Λάρας για την αναπαραγωγή της πράσινης χελώνας και της Καρέτα. Η περιοχή προστατεύεται από το 1989, περιλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000 και από το 2013 βρίσκεται στον κατάλογο των Ειδικά Προστατευόμενων Περιοχών Μεσογειακής Σημασίας.

Η Ομοσπονδία ζητά τώρα να διερευνηθούν πλήρως οι καταγγελίες, να απομακρυνθεί κάθε εγκατάσταση ή δραστηριότητα που δεν επιτρέπεται και να εφαρμοστούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας. Ζητά επίσης να καταλογιστούν ευθύνες σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραλείψεις στην επιτήρηση, καθώς και να ενισχυθεί η παρουσία των αρμόδιων λειτουργών στην περιοχή.

Παράλληλα, η ΟΠΟΚ ζητά να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για τους ελέγχους που έγιναν, τις παραβάσεις που εντοπίστηκαν και τα μέτρα που λήφθηκαν. Προειδοποιεί ότι η ανοχή σε τέτοιες πρακτικές μπορεί να δημιουργήσει προηγούμενο όχι μόνο για τη Λάρα και τον Ακάμα, αλλά και για άλλες προστατευόμενες περιοχές της Κύπρου.