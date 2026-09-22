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Μόλις έξι ετών και ήδη κάτοχος ενός εντυπωσιακού παγκόσμιου ρεκόρ: η Λίαν Γιουντζί από την Κίνα κατάφερε μέσα σε μόλις τρεις ημέρες να καταρρίψει δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ.

Η μικρή Κινέζα μέσα σε τρεις ημέρες κατέρριψε δύο φορές το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στην επίλυση του κύβου του Ρούμπικ 3x3x3 σε διοργανώσεις της World Cube Association.

Όπως αναφέρει το BBC η Λιαν Γιουντζί έγινε η μοναδική γυναίκα στον κόσμο που έχει πετύχει μέσο χρόνο κάτω από 4,5 δευτερόλεπτα.

Αρχικά κατέρριψε το ρεκόρ με μέσο όρο 4,52 δευτερολέπτων και στη συνέχεια το βελτίωσε στα 4,27 δευτερόλεπτα σε αγώνες που διεξήχθησαν στη Γουχάν και την Γκουανγκζού της Κίνας.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη από την επαρχία Σιτσουάν έχει πετύχει περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ, έπειτα από εντατική προπόνηση που περιλάμβανε δύο έως τρεις ώρες εξάσκησης καθημερινά τον τελευταίο χρόνο.

protothema.gr