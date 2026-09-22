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Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επανιδρύσουν μια στρατιωτική βάση της εποχής του Ψυχρού Πολέμου στη νότια Γροιλανδία και μια ακόμη στην ανατολική ακτή, η οποία χρησιμοποιείται τώρα από τους Δανούς, βάσει της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ, της Δανίας και της Γροιλανδίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί στη Νέα Υόρκη την Τρίτη (στις 14:30 GMT), στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, οι τοποθεσίες είναι το Ναρσαρσουάκ, του οποίου ο πληθυσμός έχει μειωθεί σε μερικές δεκάδες ανθρώπους από τότε που οι ΗΠΑ έκλεισαν τη στρατιωτική βάση Μπλουί Γουέστ Ουάν τη δεκαετία του 1950, και το Μέστερσβιγκ, ένα στρατιωτικό φυλάκιο που χρησιμοποιείται από την Sirius Dog Sled Patrol, μια μονάδα ειδικών δυνάμεων της Δανίας.

Το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί και τα άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας στο πρακτορείο, δήλωσαν ότι οι λεπτομέρειες της δεν θα οριστικοποιηθούν μέχρι να υπογραφεί.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, η συμφωνία θα «διασφαλίσει και θα υπερασπιστεί την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Η Δανία υποστηρίζει ότι η συμφωνία θέτει την ασφάλεια της Αρκτικής υπό την επίβλεψη του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου, της στρατιωτικής αμυντικής συμμαχίας, αντί να την αφήνει αποκλειστικά στις ΗΠΑ και τη Δανία.

Η συμφωνία έρχεται μετά από μήνες πιέσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό δηλώνει ότι θέλει οι ΗΠΑ να ελέγχουν τη Γροιλανδία και κατά καιρούς αρνείται να αποκλείσει την στρατιωτική ή οικονομική χρήση βίας για την απόκτηση της ημιαυτόνομης δανικής περιοχής. Η ιδέα έχει απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των Γροιλανδών, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Οι απειλές του Τραμπ, οι οποίες κορυφώθηκαν τον Ιανουάριο, πυροδότησαν διπλωματική κρίση εντός του ΝΑΤΟ και ώθησαν τη Δανία και τη Γροιλανδία σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον με στόχο την εκτόνωση της πίεσης.

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ διατηρούσαν 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις και περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στη Γροιλανδία. Σήμερα, μόνο η Διαστημική Βάση Πιτουφίκ παραμένει, με περίπου 150 στρατιωτικούς των ΗΠΑ.

skai.gr