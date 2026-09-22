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Με την αυστηρότερη ποινή καταδίκασε το Πειθαρχικό Συμβούλιο ένα δικηγόρο για σοβαρή υπόθεση συνωμοσίας και απόσπασης €20.000 από πολίτη, παραπλανώντας τον με υπόθεση σύλληψης φίλου του.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω νομικός βαρυνόταν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων με ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που αφορούσαν επίδειξη επονείδιστης, δόλιας και ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα του δικηγόρου διαγωγής, κατά παράβαση του άρθρου 17(1) του περί Δικηγόρων Νόμου και σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με:

• Απόσπαση χρηματικού ποσού με ψευδείς παραστάσεις.

• Συμμετοχή σε συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος.

• Συμπεριφορά που αντιβαίνει ευθέως στις πρόνοιες των περί Δεοντολογίας των Δικηγόρων Κανονισμών.

Ειδικότερα, ο εγκαλούμενος δικηγόρος κρίθηκε ένοχος σε ποινική υπόθεση από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας ενώ ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου αντιμετώπιζε κατηγορίες ως ακολούθως:

1) Με ψευδείς παραστάσεις απέσπασε από τρίτο πρόσωπο το ποσό των €20.000.

2) Απέκτησε το ποσό των €20.000 γνωρίζοντας ότι ήταν έσοδο από παράνομες δραστηριότητες.

3) Συνωμότησε με άλλο πρόσωπο για διάπραξη κακουργήματος δηλαδή την απόσπαση του ποσού των €20.000 από τρίτο πρόσωπο με ψευδείς παραστάσεις.

Επιβλήθηκε στον εγκαλούμενο από το Κακουργιοδικείο Λάρνακας ποινή φυλάκισης δυόμιση χρόνων. Με βάση την απόφαση του Δικαστηρίου, τον Μάρτιο 2019 ο δικηγόρος τηλεφώνησε σε ένα πρόσωπο και του παρουσίασε ψευδώς ότι άλλο πρόσωπο (ήταν κατηγορούμενος σε ποινική υπόθεση) είχε συλληφθεί στην «πράσινη γραμμή» και κρατείτο από τις Βρετανικές Βάσεις. Του ανέφερε ότι για την απελευθέρωσή του απαιτείτο ποσό €30.000 και του ζήτησε €20.000, απειλώντας ότι, αν δεν τα έδινε, θα υπόκειτο σε σύλληψη και ο ίδιος λόγω των τηλεπικοινωνιακών επαφών τους, με συνέπεια βλάβη στην εργασία του. Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, αυτός αξιοποίησε την ιδιότητά του ως δικηγόρου για να καθησυχάσει και να αποπροσανατολίσει το πρόσωπο αυτό και τον συνάντησε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας όπου υπέγραψε έγγραφο με το οποίο δήλωνε ότι δεν είχε σχέση με οποιεσδήποτε ενέργειες του κατηγορούμενου στην πράσινη γραμμή. Παρέλαβε ο ίδιος ποσό ύψους €2.000, τα οποίο παρουσίασε ως «έξοδά» του. Σε μεταγενέστερο χρόνο, επικοινώνησε ξανά με τον παραπονούμενο, έλαβε υπογεγραμμένα έγγραφα και καταχώρισε αγωγή εναντίον του κατηγορούμενου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ζητώντας και λαμβάνοντας επιπλέον €3.000 ως έξοδα.

Σημειώνεται ότι ο εγκαλούμενος βαρύνεται με προηγούμενη πειθαρχική καταδίκη στην υπόθεση 75/2021, όπου του επιβλήθηκε στις δύο κατηγορίες που αντιμετώπιζε, η ποινή της αναστολής της άδειας άσκησης επαγγέλματος για περίοδο 6 μηνών.

Στην απόφασή του το Πειθαρχικό, σημειώνεται ότι ο εγκαλούμενος στα πλαίσια των ενεργειών για τις οποίες καταδικάστηκε, εκμεταλλεύτηκε και καταχράστηκε έντονα την ιδιότητα του δικηγόρου. Οι ενέργειες του ήταν πρόσφορες να καθησυχάσουν τον πολίτη, να προσδώσουν αληθοφάνεια στην ψευδή παράσταση και να συγκαλύψουν την παράνομη προέλευση και λήψη των χρημάτων. «Η παρούσα υπόθεση, αναφέρουν τα τρία μέλη του Πειθαρχικού, εντάσσεται στην κατηγορία των πλέον σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων, αφού η συμπεριφορά του εγκαλουμένου όχι μόνο δεν αποτελεί απλή αντιδεοντολογική παρέκκλιση, αλλά συνιστά ευθεία προσβολή των θεμελιωδών αρχών του επαγγέλματος και αποδεικνύει έλλειψη της απαιτούμενης ηθικής υπόστασης για άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου. Η ανάγκη προστασίας του κοινού και διατήρησης της εμπιστοσύνης προς το δικηγορικό σώμα επιβάλλει την επιβολή ποινής με έντονο αποτρεπτικό χαρακτήρα. Η επιβολή ηπιότερης ποινής θα έστελνε εσφαλμένο μήνυμα ανοχής προς συμπεριφορές που είναι εκ θεμελίων ασυμβίβαστες με το δικηγορικό επάγγελμα», προσθέτουν.

Διαγραφή και έξοδα

Το Συμβούλιο αποτιμώντας το σύνολο των περιστάσεων, τη σοβαρότητα των αδικημάτων, τη συμπεριφορά του εγκαλούμενου και την ανάγκη διαφύλαξης του κύρους του δικηγορικού επαγγέλματος κατέληξε ότι η μόνη αρμόζουσα και ανάλογη ποινή είναι η αυστηρότερη εκ των προβλεπομένων. Γι’ αυτό και αποφάσισε τη διαγραφή του ονόματος του εγκαλουμένου δικηγόρου από το Μητρώο των Δικηγόρων, ενώ διατάχθηκε όπως καταβάλει τα έξοδα της διαδικασίας. Παράλληλα η απόφαση στάλθηκε στον Αρχιπρωτοκολλητή του Ανωτάτου Δικαστηρίου για να προβεί στα δέοντα και ειδικότερα να ενημερωθούν όλοι οι αρμόδιοι πρωτοκολλητές των κατά τόπων επαρχιακών δικαστηρίων.