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Την παρέμβαση του Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να τεθεί σε αργία ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος Ζαννέττου μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη εναντίον του, ζητά η Επαρχιακή Επιτροπή ΑΚΕΛ Αμμοχώστου.

Σε ανακοίνωσή της, η Επαρχιακή Επιτροπή θέτει το ερώτημα γιατί ο κ. Ζαννέττου εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου ενώ βρίσκεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου Αμμοχώστου και αντιμετωπίζει σειρά σοβαρών ποινικών κατηγοριών.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Μετά από δύο χρόνια και έξι αναβολές, η δίκη του Δημάρχου Αγίας Νάπας Χρίστου Ζαννέττου ξεκίνησε στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου ενώπιον του Κακουργιοδικείου. Η επόμενη δικάσιμος έχει οριστεί για τις 28 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Ζαννέττος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για πλαστογραφία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Με πλήρη σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας, προκύπτει ένα απλό ερώτημα: γιατί ένας εν ενεργεία Δήμαρχος που δικάζεται στο Κακουργιοδικείο για τόσο σοβαρά αδικήματα εξακολουθεί να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά του;

Η αργία του κ. Ζαννέττου θα έπρεπε να ήταν αυτονόητη εξέλιξη από τη στιγμή που βρίσκεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου για τόσο σοβαρά αδικήματα.

Καλούμε έστω και τώρα τον Υπουργό Εσωτερικών να αναλάβει την πολιτική του ευθύνη και να διασώσει την αξιοπρέπεια του θεσμού του Δημάρχου, θέτοντας τον κ. Ζαννέττο σε αργία μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας.

Σε ποια άλλη περίπτωση, στην Κύπρο ή αλλού στον κόσμο, δικάζεται ένας εκλεγμένος αξιωματούχος ενώπιον Κακουργιοδικείου για τόσο σοβαρά αδικήματα και ταυτόχρονα διατηρεί το αξίωμά του