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Η Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού υποδέχθηκε σήμερα στα γραφεία του κόμματος τη νέα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, κ. Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, σε μια συνάντηση με επίκεντρο τη ανάγκη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας των πολιτικών κομμάτων για την Κύπρο.

Η κ. Δημητρίου καλωσορίζοντας τη νέα Πρόεδρο της ΕΔΕΚ της ευχήθηκε κάθε επιτυχία στα καθήκοντά της, σημειώνοντας πως η ανάδειξη μιας νέας γυναίκας στην ηγεσία ενός ιστορικού κόμματος αποτελεί μήνυμα ανανέωσης και εκσυγχρονισμού της πολιτικής ζωής.

Οι πολιτικές μας αφετηρίες μπορεί να διαφέρουν. Στις μεγάλες προκλήσεις όμως που αντιμετωπίζει η Κύπρος μας, αυτό που μετρά είναι η συναίνεση, η υπευθυνότητα και η σύνθεση, ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Η πολιτική συνεργασία, όπως τονίστηκε από κοινού, δεν εξαντλείται μόνο στο κοινοβουλευτικό πλαίσιο, αλλά μπορεί και πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες μέσα από πρωτοβουλίες και δημιουργικό διάλογο. Με πυξίδα την ουσιαστική συνεργασία, για το καλό του τόπου και προς όφελος των πολιτών.

Την κ. Δημητρίου στη συνάντηση πλαισίωναν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος κ. Ευθύμιος Δίπλαρος, οι Αντιπρόεδροι κ. Σάββια Ορφανίδου και κ. Γιάννης Καρούσος και ο Εκπρόσωπος Τύπου κ. Ονούφριος Κουλλά.