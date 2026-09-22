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Άγριες σκηνές που θυμίζουν ντοκιμαντέρ του National Geographic κατέγραψε κάμερα σε παραλία του Ναντάκετ της Μασαχουσέτης στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας επιτέθηκε και κατασπάραξε μια φώκια σε απόσταση λίγων μέτρων από την ακτή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στην παραλία Great Point Beach, όταν μια κοπέλα και ο σύντροφός της περνούσαν από την περιοχή περίπου στις 10:30 το πρωί και παρατήρησαν μια φώκια να βγαίνει εσπευσμένα από το νερό. Λίγο αργότερα, το ζευγάρι είδε τα πτερύγια ενός καρχαρία να εμφανίζονται στην επιφάνεια και κατάλαβε ότι η φώκια βρισκόταν σε κίνδυνο.

Η επίθεση μπροστά στα μάτια των λουόμενων

Στο βίντεο που καταγράφηκε, ο μεγάλος καρχαρίας φαίνεται να επιτίθεται στη φώκια και στη συνέχεια να παραμένει κοντά στην ακτή, καταβροχθίζοντας το θήραμά του.

Λίγα μέτρα πιο μακριά, μια ακόμη φώκια παρακολουθεί αβοήθητη το περιστατικό, πριν επιχειρήσει να επιστρέψει προς τη θάλασσα.

Στο βίντεο ακούγεται η κοπέλα να φωνάζει προς τη δεύτερη φώκια: «Μείνε έξω από το νερό… Θα σε πιάσει κι εσένα».

«Δεν είχα δει ποτέ κάτι τέτοιο»

Η Κάρι Ντρέιτον, κάτοικος του Ναντάκετ σε όλη της τη ζωή, η οποία κατέγραψε το περιστατικό, δήλωσε ότι δεν είχε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. «Ίσως είχα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω το λαχείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την εμπειρία.

ΚλείσιμοΠαρά τις εντυπωσιακές εικόνες, ειδικοί που μίλησαν στο Boston.com υπογράμμισαν ότι η συμπεριφορά του καρχαρία δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Οι φώκιες αποτελούν φυσική λεία για τους μεγάλους λευκούς καρχαρίες

Οι επιστήμονες εξήγησαν ότι οι μεγάλοι λευκοί καρχαρίες περνούν από την περιοχή του Ναντάκετ κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών τους και οι φώκιες της παραλίας Great Point αποτελούν μια φυσική και διαθέσιμη πηγή τροφής.

protothema.gr