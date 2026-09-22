Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Δημόσιος υπάλληλος πήρε τουρκοκυπριακή γεωργική γη και την ενέγραψε στο όνομα του γιού του ο οποίος είναι γιατρός και εργάζεται στη Γερμανία και για τις εκτάσεις αυτές λαμβάνει χορηγία από Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών.

Όλα αυτά, τη στιγμή που απουσιάζει εκτός Κύπρου.

Η σχετική καταγγελία έγινε από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων κ. Νίκο Κέττηρο, ο οποίος σχολίαζε αναφορές λειτουργού της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών ότι έχει επιβληθεί τάξη και ότι δεν παρατηρούνται κρούσματα ευνοιοκρατικής μεταχείρισης οποιουδήποτε.

Ο ίδιος λειτουργός ανέφερε επίσης, πως καταγγελίες οι οποίες είχαν υποβληθεί προ τριετίας εξετάστηκαν από την Αστυνομία και δεν προέκυψε οτιδήποτε εναντίον τους. Ούτε καν πειθαρχικά αδικήματα προέκυψαν, ανέφερε ο ίδιος λειτουργός.

Στο σημείο αυτό ο κ. Κέττηρος ρώτησε αν όντως υπάρχει υπάλληλος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών στον οποίον παραχωρήθηκαν 1.000 σκάλες γεωργικής γης.

«Ναι υπάρχει» απάντησε ο λειτουργός της Υπηρεσίας Διαχείρισης.

«Μπράβο στο κράτος το οποίο αποφάσισε πως δεν υπάρχει οτιδήποτε μεμπτόν» σχολίασε ο κ. Κέττηρος.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρθηκε επίσης σε περίπτωση λειτουργού της Υπηρεσίας Διαχείρισης η οποία ενέκρινε την παραχώρηση φιλέτου στον γιό της.

Παράδειγμα το οποίο παραπέμπει σε ευνοιοκρατία ανέφερε και ο βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας.