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Με αίσθημα υπερηφάνειας και ακαδημαϊκής αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, στη Λευκωσία, η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών του ακαδημαϊκού έτους 2026-2027, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) – Παράρτημα Κύπρου (Λευκωσία).

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ιστορικό κεφάλαιο διεθνοποίησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, επισφραγίζοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας του κορυφαίου ελληνικού πανεπιστημίου και την ενδυνάμωση των ακαδημαϊκών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, καλωσόρισε του νέους φοιτητές/φοιτήτριες συγχαίροντας τους για την πολύ μεγάλη επιτυχία της εισαγωγής τους με υψηλά ακαδημαϊκά κριτήρια αριστείας.

Ο Δήμαρχος της Λευκωσίας κ. Χαράλαμπος Προύντζος καλωσόρισε ολόθερμα τους φοιτητές υπογραμμίζοντας την στήριξη της πόλης στο επιστημονικό τους ταξίδι. Η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθηγήτρια Π. Λάγιου ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στους πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες. Οι Πρόεδροι της Ιατρικής Σχολής, καθηγητής Ν. Αρκαδόπουλος, και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, καθηγητής Θ. Μπαμπάλης, και ο Αντιπρόεδρος της Ιατρικής Σχολής καθηγητής Κ. Τσιούφης, με ιδιαίτερη συγκίνηση ευχήθηκαν καλές σπουδές στη νέα γενιάφοιτητών/φοιτητριών μας και δεσμεύθηκαν όπως το σύνολο του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού των Τμημάτων βρίσκονται αρωγοί στην πορεία των σπουδών τους. Οι Διευθυντές Τομέων της Ιατρικής Σχολής και ο Διευθυντής του Γραφείου Εκπαίδευσης καθηγητές και καθηγήτριες κ.κ. Ε. Μπάσδρα, Ν. Καβαντζάς, Ν. Τεντολούρης, Χ. Κανακά Gantenbein, Χ. Κλωνάρης, Δ. Βασιλόπουλος και μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού απηύθυναν σύντομο καλωσόρισμα.

Στο επίκεντρο των εναρκτήριων εκδηλώσεων βρέθηκαν οι φοιτητές και φοιτήτριες όλων των Τμημάτων και συγκεκριμένα της Ιατρικής Σχολής και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης που ξεκίνησαν σήμερα, ενώ την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν το Τμήμα Ψυχολογίας, τα Τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Η Ιατρική Σχολή καλωσόρισε τους πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριές της σε ένα κλίμα βαθιάς συγκίνησης, μέσα από την καθιερωμένη «Τελετή Λευκής Ποδιάς» (White Coat Ceremony). Κατά τη διάρκεια της τελετής, οι αυριανοί ιατροί φόρεσαν για πρώτη φορά τη λευκή ιατρική ποδιά, η οποία αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο του επαγγελματισμού, της ακεραιότητας, της ενσυναίσθησης και της ισόβιας δέσμευσης απέναντι στον ασθενή.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης συμμετείχαν στις εκδηλώσεις και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τη διοίκηση του Πανεπιστημίου μας και τους καθηγητές τους.

Η λειτουργία του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ιδρύματος για την παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διεθνών προδιαγραφών. Με σύγχρονες υποδομές, καινοτόμα προγράμματα σπουδών και καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δημιουργεί έναν περιφερειακό κόμβο αριστείας στην εκπαίδευση και την έρευνα.

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων, καθώς και το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού, εύχονται σε όλες και όλους τους φοιτητές του Παραρτήματος του Πανεπιστημίου καλές σπουδές και μια δημιουργική και εξαιρετικά γόνιμη ακαδημαϊκή χρονιά.