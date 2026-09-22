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Οι κρατικές υπηρεσίες αφού διενέργησαν μετρήσεις επιτόπου, υπέδειξαν σε πρόσφυγες τους χώρους στους οποίους θα έκτιζαν τις οικοδομές τους στο πλαίσιο της αυτοστέγασης (μετά την καταστροφή του 1974) και τώρα προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, και είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πρόσφυγα από τον οποίο ζητήθηκε να χαλάσει το ένα υπνοδωμάτιο της κατοικίας του. Και αυτό επειδή επεμβαίνει στο οικόπεδο του γείτονα.

Πως συνέβη αυτό τη στιγμή κατά την οποία ο ιδιοκτήτης της κατοικίας έκτισε όπου του είχε υποδειχθεί από το Τμήμα Κτηματολογίου; Όπως ανέφερε ο κ. Λοϊζος Μιχαήλ (μέλος του Συμβουλίου της ΠΕΠ (Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων) ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, το πρόβλημα προέκυψε ύστερα από τον επανακαθορισμό των συνόρων μέσω δορυφόρων. Εκ του αποτελέσματος και δεδομένου ότι ισχύουν οι σχετικές αναφορές, προκύπτει πως οι παλαιότερες μετρήσεις δεν είχαν την ακρίβεια την οποίαν, αντικειμενικά, έχουν οι καταμετρήσεις και αποτυπώσεις μέσω δορυφόρων.

Όπως ανέφερε το ίδιο μέλος της ΠΕΠ το πρόβλημα δεν είναι μεμονωμένο και οι νέες αποτυπώσεις έχουν δημιουργήσει προστριβές ανάμεσα στους πρόσφυγες.

Ο κ. Μιχαήλ εισηγήθηκε ότι η λύση πιθανώς να είναι η αποδοχή των συνόρων όπως είχαν αποτυπωθεί από τις κρατικές υπηρεσίες όταν διαχωρίστηκαν τα οικόπεδα.

Τα σπίτια αυτά βρίσκονται σε αυτοστεγάσεις προσφύγων και το θέμα θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων.

*Φωτογραφία αρχείου