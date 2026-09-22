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Καταζητείται ο ADI FAWZI AHMED EL SABAWI, 43 ετών από το Ιράκ, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 10 Ιουλίου, 2026 και 9 Σεπτεμβρίου, 2026 στην επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στο τηλέφωνο 23803040, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.