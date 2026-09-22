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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Αχέλεια, στην επαρχία Πάφου, με σκυβαλοφόρο όχημα να ανατρέπεται σε χωράφι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ανατροπή του οχήματος προκλήθηκε έπειτα από μηχανική βλάβη.

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφέρει ότι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το σκυβαλοφόρο προσέκρουσε σε πάσσαλο της ΑΗΚ και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πάφου ανταποκρίθηκε στο σημείο με ομάδα και όχημα διάσωσης για αποπαγίδευση των επιβαινόντων. Ωστόσο, ο οδηγός και οι δύο συνεπιβάτες είχαν καταφέρει να αποπαγιδευτούν πριν από την άφιξη της Πυροσβεστικής.

Οι τρεις τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη.

Στο σημείο έσπευσε επίσης συνεργείο της ΑΗΚ, λόγω της πρόσκρουσης του οχήματος στον πάσσαλο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.