Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στον εντοπισμό μεγάλων ποσοτήτων αδασμοφορολόγητων τσιγάρων στις αποσκευές δύο επιβατίδων με ισραηλινή υπηκοότητα προχώρησαν στις 21 Σεπτεμβρίου 2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, στις αποσκευές της μίας επιβάτιδας εντοπίστηκαν συνολικά 19 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, ενώ στις αποσκευές της δεύτερης βρέθηκαν 10 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία.

Οι συσκευασίες των τσιγάρων δεν έφεραν τη σήμανση για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ενώ απουσίαζαν επίσης το χαρακτηριστικό ασφαλείας και ο μοναδικός κωδικός ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι τα τσιγάρα ήταν αδασμοφορολόγητα.

Οι δύο επιβάτιδες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν. Ακολούθως, αφέθηκαν ελεύθερες, αφού έγιναν αποδεκτά τα αιτήματά τους για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης, με την καταβολή ποσών ύψους €1.140 και €600 αντίστοιχα.

Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.