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Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος συνέχισε στη Νέα Υόρκη τις επαφές του, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ αναφέρει ότι με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Σεΐχη Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, σε συνάντηση τη Δευτέρα, επαναβεβαιώθηκε ο κοινός στόχος για περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. Εξετάστηκαν επίσης τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης των διμερών σχέσεων.

Ο Υπουργός συμμετείχε επίσης σε άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, υπό την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας, με εταίρους από την περιοχή Ινδο-Ειρηνικού.

Ο κ. Κόμπος είχε, επίσης, συνάντηση και με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των ΗΑΕ.

Παράλληλα, συνόδευσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη συνάντησή του με τον Βασιλιά Αμπντάλλα της Ιορδανίας.

Οι επαφές του Υπουργού Εξωτερικών στη Νέα Υόρκη θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

ΚΥΠΕ