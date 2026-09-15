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Ξεκινώ με μια μη είδηση, κατ’ εμέ, από τον χθεσινό «Φιλελεύθερο». «Νίκος Χριστοδουλίδης: Στον δρόμο για το 2028 – Οι κρυφές δημοσκοπήσεις και το κλείσιμο του ματιού στους συναγερμικούς» (να ’τα και τα τσαχπίνικα!) και τέλος, οι άξονες προτεραιοτήτων. Με τρελαίνουν αυτοί οι …γεωμετρικοί άξονες.

Όπως με τρελαίνει και το ρεπορτάζ του Γιώργου Καλλινίκου για το νέο παλάτι, όπως λέει, στο οποίο θα στεγαστεί η Νομική Υπηρεσία. Το κτήριο, προσθέτει, θα είναι 11ώροφο. Το κόστος δεν αναφέρεται. (Το αλιεύσαμε από άλλον, θα δείτε σε λίγο). Προσέξτε, όμως, τις ιδιαιτερότητες που επισημαίνει ο Γ.Κ.:

Για τον Γενικό Εισαγγελέα προβλέπεται γραφείο 70 τετραγωνικών μέτρων. Για τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, επίσης, ένα ακόμα γραφείο με ίδιο εμβαδόν. Και, σε κάθε γραφείο προβλέπεται και ξεχωριστή κουζίνα.

Για να κάνουμε και μερικές συγκρίσεις για το ίδιο θέμα στην Ελλάδα, καταφεύγουμε σε τεκμηριωμένα στοιχεία, με περισσότερη αξιοπιστία από τις δηλώσεις διαφόρων:

Στην Ελλάδα δεν υφίσταται ένας ενιαίος αυτόνομος οργανισμός με το όνομα «Νομική Υπηρεσία» (όπως στην Κύπρο). Ανάλογα με τον φορέα που αναζητά κανείς, οι κύριες νομικές υπηρεσίες στην Αθήνα είναι:

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους: Η Κεντρική Υπηρεσία του ΝΣΚ, είναι η ανώτατη Αρχή που έχει αναλάβει τη νομική υποστήριξη του ελληνικού δημοσίου, στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας.

Νομική Διεύθυνση Δήμου Αθηναίων: Η υπηρεσία στεγάζεται πλέον στη νέα της έδρα επί της οδού Πατησίων.

Νομική Υπηρεσία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών: Βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο του Συλλόγου στην οδό Ακαδημίας 60.

Ειδική Νομική Υπηρεσία του υπουργείου Εξωτερικών: Εδρεύει στο υπουργείο Εξωτερικών, στο κέντρο της Αθήνας.

ΥΓ: Αν αυτές οι Νομικές Υπηρεσίες έχουν και ξεχωριστές κουζίνες για τα ανώτατα στελέχη, θα σας γελάσω!

Όπως και να έχει, σαν να με κυνηγούν οι …παρεξηγήσιμες ειδήσεις. Συγκεκριμένα, καθώς έγραφα χθες τα πιο πάνω, …, τσουπ! … να η εξής ανάρτηση στο «Χ», πρώην Twitter, διά χειρός Οδυσσέα Μιχαηλίδη:

«Σε μια χώρα όπου η Νομική Υπηρεσία είναι από τις πλέον δαπανηρές στην Ευρώπη…». Και; Τίποτα. Παραμένει μετέωρη η «είδηση».

Παρακάτω: «Σε μια χώρα που υποτίθεται ότι έχει ως άμεση προτεραιότητα τον πλήρη διαχωρισμό της Νομικής Υπηρεσίας, με τη δημιουργία ξεχωριστής Υπηρεσίας Δημόσιου Κατήγορου, που θα χρειάζεται ξεχωριστά».

Και, επί πλέον, στην ίδια ανάρτηση στο «Χ», μαθαίνουμε από τον κ. Μιχαηλίδη (συνωνυμία απλή με τον ασχολούμενο στον «Φ» με Πρόσωπα & Προσωπεία…) ό,τι:

Το νέο κτήριο της Νομικής Υπηρεσίας θα κοστίσει, λέει, €68 εκατομμύρια + ΦΠΑ. Θα στεγάζει, συμπληρώνει, 363 εργαζομένους, και το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο θα είναι €187.000 ανά εργαζόμενο.

Τώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να αντλήσει από αυτά ο μέσος πολίτης, όπως λέμε. Το εμβαδόν του γραφείου του νυν και των επόμενων Γενικών Εισαγγελέων;

Όπως και να έχει, αυτά τα σοβαρά πράγματα, που, μάλιστα, άπτονται της ομαλής λειτουργίας της Δημοκρατίας μας, δεν μπορεί να πετάγονται στον αέρα με αποσπασματικές πληροφορίες από τα σόσιαλ μίντια. Ειλικρινά ντρέπομαι.