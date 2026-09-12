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> 11 Σεπτεμβρίου 2001, στις 8:31 το πρωί στην Αμερική, 3:31 μετά το μεσημέρι στην Κύπρο, εκδηλώθηκαν συντονισμένα τέσσερεις ισλαμικές, τρομοκρατικές επιθέσεις από την Αλ Κάιντα, εναντίον των Ηνωμένων Πολιτών.

Συμμετείχαν 19 τζιχαντιστές-αυτοκτονίας. Έριξαν τα 2 πρώτα αεροπλάνα, που απογειώθηκαν από τη Βοστώνη, επάνω στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Δύο από τα υψηλότερα κτήρια σε όλο τον κόσμο.

Το 3ο αεροπλάνο κατευθύνθηκε και συνετρίβη στο Πεντάγωνο, και το 4ο έπεσε στην Πενσυλβάνια, σκοτώνοντας όλους τους επιβάτες. Συνολικά, η τρομοκρατική επίθεση άφησε πίσω της πάνω από 3.000 νεκρούς

Από εκείνη τη στιγμή, οι Αμερική και άλλες δυτικές συμμαχικές χώρες κήρυξαν ολοκληρωτικό πόλεμο κατά των τρομοκρατών και των ισλαμικών καθεστώτων που πανηγύριζαν για την πρωτοφανή σφαγή.

Δέκα χρόνια διήρκησε ο πόλεμος της κατά τρομοκρατίας. Διήρκησε περίπου 10 χρόνια, σε διάφορα μέρη του κόσμου. Ιδίως σε εκείνα που υπέθαλπαν τους τρομοκράτες.

Ο εγκέφαλος όλων αυτών, όπως και άλλων που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν, ήταν ο διαβόητος Σαουδάραβας τρομοκράτης, Οσάμα μπιν Λάντεν, Άλλαζε συνεχώς διαμονή. Πολλές χώρες, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μέση Ανατολή και άλλες του παρείχαν στέγη, τροφή και πανίσχυρη προστασία.

Τελικά, οι συμμαχικές δυνάμεις, που είχαν και τεχνογνωσία αλλά και χρήσιμες επαφές, τον εντόπισαν περίπου 10 χρόνια μετά, συγκεκριμένα στις 2 Μαΐου του 2011, σε μια κρυψώνα στο Πακιστάν.

Εκεί, ενεργοποιήθηκε η επίλεκτη ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού της Αμερικής, που είναι γνωστή με τα αρχικά SEALS. Η επιχείρηση εγκρίθηκε από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, και διήρκησε 40 λεπτά. Σκοτώθηκαν άλλοι τρεις άνδρες, ο ένας ήταν ο γιος του Μπιν Λάντεν και μία γυναίκα.

Η σωρός του τρομοκράτη, αφού αναγνωρίστηκε, μεταφέρθηκε από την αμερικανική Αεροπορία σε πλοίο στην Αραβική Θάλασσα, όπου και εναποτέθηκε για πάντα.

Όλος ο πολιτισμένος κόσμος πήρε μια βαθιά.

Αλλά ακόμη παραμένουν πολλά ερωτήματα για το πώς η Αμερική, η ισχυρότερη χώρα στον κόσμο, άφησε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Εδώ και πολλά χρόνια, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, μαζί και με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σ’ αυτά τα ερωτήματα.

Δημιουργήθηκαν επιτροπές στο Κογκρέσο και τη Γερουσία, αλλά και στις μυστικές υπηρεσίες και τον στρατό για να διερευνήσουν το τι έγινε. Υπήρξαν διάφορα πορίσματα. Ήδη έχει κυκλοφορήσει ένα μέρος αυτών.

Το συμπέρασμα είναι, πολύ απλά, ότι κανένας στην CIA και στο Πεντάγωνο, δεν είχε σκεφτεί ποτέ ότι «μπορεί να υπάρξει ένα τέτοιο γεγονός;».«Καμία μέρα δεν θα σε σβήσει από τη μνήμη του χρόνου.» — Βιργίλιος (Επιγραφή στο Μουσείο Μνήμης της 11ης Σεπτεμβρίου)