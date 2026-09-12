Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Αθηνά Μιχαηλίδου δήλωσε (paideia-news, 8/9/26): «Τα αποτελέσματα PISA 2025 επιβεβαιώνουν την ανάγκη για σοβαρές μεταρρυθμίσεις.»

Τις πιο πάνω δηλώσεις θα μπορούσε άνετα να τις κάνει ένας υπουργός που μόλις ανέλαβε καθήκοντα, όχι μια υπουργός που υπηρετεί 3,5 χρόνια στη θέση.

Πρώτος εξάγγειλε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ο Γεώργιος Παπανδρέου ως πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας (11/4/1964) (ΤΟ ΒΗΜΑ, 11/4/23). Έκτοτε, οι εκάστοτε υπουργοί Παιδείας «μεταρρυθμίζουν» και «έχουν αλλάξει τα φώτα» στην εκπαίδευση.

Αντιγράφω από κείμενο εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης:

«Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Παιδεία. … Όραμά μας η δημιουργία ενός ανθρώπινου, δημοκρατικού και σύγχρονου σχολείου… παρέχοντάς τους τα εφόδια να αναπτύξουν ολοκληρωμένες προσωπικότητες αλλά και δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αναζητούν και να υλοποιούν τα δικά τους οράματα και επιδιώξεις… (Δεκέμβριος 2007).»

Ναι καλά διαβάσατε, 2007. Από τότε άρχισε και η μείωση της ύλης.

Στις 12/3/2016 η υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας παρουσίασε το έργο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για την περίοδο 2023-2026 (gov.cy). «Η Παιδεία, ο Αθλητισμός και η Νεολαία αλλάζουν: Με Όραμα – Με Σχεδιασμό – …στρατηγική προσέγγιση της Κυβέρνησης για μεταρρυθμιστικές …. παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν και στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αφού με την προώθηση της επικαιροποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων δόθηκε έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, τη μείωση της ύλης και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. …» (PHILENEWS 9/9/26)

Και συνέχισε για τους στόχους:

«Μετάβαση στο σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό, συμπεριληπτικό και λιγότερο υλοκεντρικό σχολείο. Καλλιέργεια ικανοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων, ώστε το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο αποδοτικό.»

Δεν μας είπε πότε θα γίνει η βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Η αποτελεσματικότητα μιας καινοτομίας, μιας μεταρρύθμισης, κρίνεται από το αποτέλεσμα και όχι από μεγάλα λόγια και εξαγγελίες˙ και τα αποτελέσματα των μαθητών μας είναι τραγικά.

Τι έφερε σε πέρας η υπουργός σε αυτά τα 3,5 χρόνια, τι βελτίωσε έστω;

Μόλις κατέλαβε τη θέση «κατσιάρισε» δηλώνοντας ότι θα βάλει κλιματιστικά στα σχολεία πριν καν συμβουλευτεί τις Τεχνικές Υπηρεσίες (του δικού της υπουργείου) για να τις πουν ότι οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χρειάζονται πρώτα αναβάθμιση.

Η υπουργός ειδικεύεται σε επικοινωνιακά κόλπα όπως να βαστά τους πρωτεύσαντες και να τους γυροφέρνει στα κανάλια (και στο προεδρικό) για να μας πείσει ότι γίνεται καλή δουλειά στα σχολεία˙ άσχετο αν τα ίδια τα παιδιά παραδέχτηκαν δημόσια ότι έκαναν συστηματικά φροντιστήρια. Εξάλλου πρωτεύσαντες μεταξύ ποίων; Μήπως όσων έδειξαν οι ευρωπαϊκές έρευνες ότι 6 στους 10 δυσκολεύονται στην κατανόηση κειμένου και στα απλά μαθηματικά; Παραμονή του τελευταίου ανασχηματισμού προέκυψε… η πρωϊνή προσευχή… τυχαίο;

Συνέχεια ξεφυτρώνουν ιδιωτικά σχολεία. Μόνο στη Μέση Εκπαίδευση λειτουργούν 39 ιδιωτικά σχολεία. Τα δημόσια σχολεία «χάνουν» πέραν του 30% των μαθητών τους. Γιατί άραγε;

Εντυπωσιάζει η σπουδή με την οποία δίνονται εγκρίσεις για ιδιωτικά σχολεία. Υπενθυμίζεται ότι για να δοθεί έγκριση για λειτουργία ιδιωτικού σχολείου χρειάζεται σειρά χρονοβόρων διαδικασιών. Το πιο κάτω αφορά γειτονικό μου σχολείο το οποίο την κρίσιμη περίοδο ήταν εργοτάξιο. «Σχολείο δεν πήρε ακόμη άδεια αλλά διαφημίζει ότι θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο» Φιλ. 24/7/2024, Ευαγγελία Σιζοπούλου. Σε καταγγελία στην Αστυνομία προχώρησε το υπουργείο Παιδείας σχετικά με μία ακόμη περίπτωση υπό ίδρυση ιδιωτικού σχολείου, το οποίο πριν ακόμη λάβει την τελική έγκριση και τη σχετική του άδεια λειτουργίας, διαφημίζει πως θα λειτουργήσει τον Σεπτέμβρη…. Πρόκειται για σχολείο το οποίο θα ανεγερθεί, θα καλύπτει Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, και το οποίο για να πάρει τελική έγκριση και επομένως για να λειτουργήσει πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλίσει και να καταθέσει σωρεία αδειών που προνοούνται από τη νομοθεσία. Όπως μας διευκρινίστηκε, οι άδειες αυτές αφορούν τις υποδομές και τις κτηριολογικές του εγκαταστάσεις….

Το σχολείο λειτούργησε κανονικά (17/9/2024) και πήρε άδεια του Υπουργείου Παιδείας 24/9/2024. Κάποιοι εργάστηκαν… αυγουστιάτικα… Το σχολείο παρέμεινε εργοτάξιο και το Σεπτέμβρη.

Κάποτε τα σχολεία μας αναγνωρίζονταν από τα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού (π.χ. MIT, Oxford) που αναγνώριζαν το απολυτήριο για εισδοχή.

Τα αποτελέσματα PISA είναι απογοητευτικά. Οι μαθητές μας παίρνουν απροβίβαστο. Δεν διαθέτουν το ελάχιστο επίπεδο εγγραμματισμού, όπως κατανόηση απλών κειμένων και απλούς μαθηματικούς συλλογισμούς και πράξεις, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ.

Θα σχολίαζα επίσης ότι ο πραγματικός «δάσκαλος» (με την ευρύτερη έννοια του όρου) δεν φαίνεται ούτε μπορεί να κριθεί από εξετάσεις. Κατόπιν εορτής η υπουργός διαπίστωσε ότι οι εξετάσεις έχουν «στρεβλώσεις». Πώς κρίνονται η μεταδοτικότητα, η ευσυνειδησία, η καλή επαφή με τα παιδιά κ.ά.

Ένας τέτοιος «δάσκαλος» υπήρξε ο φιλόλογος, Στέλιος Παπαντωνίου. Αντιγράφω από τον τοίχο του.

«… Κάθε υπουργός το θεωρούσε υποχρέωσή του να κάνει μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση -πόσες μεταρρυθμίσεις ζήσαμε ένας Θεός το ξέρει- κάθε χρόνο και μια μεταρρύθμιση… η υπουργός παιδείας ρωτούσε ποιος διορίζεται μόνο με την κατάθεση πτυχίου, και εγώ διερωτώμαι αν η ίδια πέρασε από εξετάσεις για να διοριστεί κάπου στην εκπαίδευση… αν δεν περάσει (κάποιος) από την τάξη, αν δεν διδάξει, αν δεν γνωρίσει τι είναι έδρα, αν δεν έχει μπροστά του μαθητές, δεν μπορεί να μιλά για εκπαίδευση, γιατί εκεί είναι που θα δείξει τα κότσια του και από την τάξη θα πάρει τη δύναμη και θα ζυμωθεί με τα προβλήματα του σχολείου.»