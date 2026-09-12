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Πέντε συλλήψεις πραγματοποίησε χθες βράδυ η Αστυνομία στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων.

Οι πέντε συνελήφθησαν για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων, κλοπή (δύο πρόσωπα), παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης και παραβίαση των όρων άδειας φρουρού ασφαλείας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 841 οδηγοί και 254 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 50 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν πέντε καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 304 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 28 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 67 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 24 οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 286 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 22 καταγγελίες, ενώ σε προκαταρκτικούς ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκαν τρία θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.