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Μια θέση στο Διεθνές Φεστιβάλ Steinway στο Αμβούργο, ένα νέο βραβείο με ευρωπαϊκή προοπτική και η δυνατότητα να εμφανιστεί ένας νεαρός πιανίστας ως σολίστ με ορχήστρα είναι τα βασικά κίνητρα της φετινής, 15ης διοργάνωσης του Παγκύπριου Διαγωνισμού Avantgarde για Νεαρούς Πιανίστες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου, με την προκριματική φάση στις 29 Οκτωβρίου και την τελική φάση το βράδυ της 30ής Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2026.

Ο θεσμός, που απευθύνεται σε παιδιά και νέους κάτω των 17 ετών, διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό Avantgarde ανά διετία και μετρά ήδη 28 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, από την πρώτη διοργάνωση του 1998. Στη διάρκεια αυτής της πορείας έχουν συμμετάσχει περισσότερα από 400 παιδιά από ολόκληρη την Κύπρο.

Το μεγάλο έπαθλο οδηγεί στο Αμβούργο

Steinway&Sons Musikfestival, Hamburg, Deutschland, 06. September 2025 © Christina Czybik

Το κορυφαίο βραβείο παραμένει η εκπροσώπηση της Κύπρου στο Διεθνές Φεστιβάλ Steinway στο Αμβούργο. Ο νικητής ή η νικήτρια του διαγωνισμού, μαζί με έναν συνοδό, θα ταξιδέψει με όλα τα έξοδα πληρωμένα στη Γερμανία για να συμμετάσχει στο 22ο Διεθνές Φεστιβάλ Steinway το 2027.

Στο φεστιβάλ συμμετέχουν νεαροί πιανίστες από διάφορες χώρες, μεταξύ άλλων από το Βέλγιο, την Κίνα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, την Ολλανδία και την Ελβετία. Για τον Κύπριο νικητή, επομένως, η διάκριση δεν περιορίζεται σε ένα βραβείο εντός Κύπρου, αλλά αποτελεί δυνατότητα διεθνούς παρουσίας και γνωριμίας με συνομηλίκους από διαφορετικές μουσικές σχολές και χώρες.

Η Κύπρος στο δίκτυο της EMCY

Μια νέα διάσταση αποκτά φέτος ο διαγωνισμός μέσω της συμμετοχής του στην European Union of Music Competitions for Youth (EMCY), το ευρωπαϊκό δίκτυο διαγωνισμών για νέους μουσικούς.

Στο πλαίσιο αυτό καθιερώνεται για πρώτη φορά το EMCY Prize, το οποίο συνδέει τον διακριθέντα με το δίκτυο της EMCY και τις δυνατότητες που αυτό προσφέρει για περαιτέρω καλλιτεχνική ανάπτυξη, διεθνή προβολή, συναυλίες, εργαστήρια και ανώτερα μαθήματα.

Η ένταξη στην EMCY είναι ίσως η σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη της φετινής διοργάνωσης, καθώς μεταφέρει τον διαγωνισμό από το καθαρά κυπριακό πλαίσιο σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο ευκαιριών για νέους μουσικούς.

Για πρώτη φορά και με ορχήστρα

Μια δεύτερη καινούργια δυνατότητα προκύπτει από τη συνεργασία του Avantgarde με το Sistema Cyprus. Θεσπίζεται για πρώτη φορά το Sistema Prize, το οποίο θα δώσει σε έναν από τους φιναλίστ την ευκαιρία να εμφανιστεί ως σολίστ με την Intermediate Orchestra του Sistema Cyprus.

Η διάκριση προσθέτει μια διαφορετική εμπειρία στον διαγωνισμό: ο νεαρός πιανίστας καλείται να περάσει από την ατομική ερμηνεία στη συνεργασία με ένα μουσικό σύνολο και να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις μιας εμφάνισης ως σολίστ με ορχήστρα.

Έξι φιναλίστ στον τελικό

Οι συμμετέχοντες θα περάσουν από την προκριματική φάση της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, από την οποία η διεθνής Κριτική Επιτροπή θα επιλέξει έξι φιναλίστ. Αυτοί θα διεκδικήσουν την επομένη την πρώτη θέση και τα βραβεία του διαγωνισμού.

Η αξιολόγηση βασίζεται στη μουσικότητα, την τεχνική κατάρτιση, την ερμηνεία και την πιστότητα στο έργο που παρουσιάζεται, στον βαθμό δυσκολίας του προγράμματος σε σχέση με το επίπεδο του διαγωνιζομένου και στη συνολική σκηνική παρουσία.

Η τελική φάση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΡΙΚ, το οποίο βρίσκεται στο πλευρό του θεσμού από την πρώτη διοργάνωση το 1998.

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde, Σταύρος Κυριακίδης, σημειώνει ότι η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της ένταξης στην EMCY και της συνεργασίας με το Sistema Cyprus, υπογραμμίζοντας ότι στόχος παραμένει η δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά μέσα από τη μουσική.

Από το 1998

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός Avantgarde πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1998 και έκτοτε διεξάγεται ανά διετία. Στον κατάλογο των νικητών περιλαμβάνονται μουσικοί που συνέχισαν τη διαδρομή τους στον χώρο της μουσικής, ενώ ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Άννα-Εμίλια Μαρούσκοβα, η οποία έχει κατακτήσει την πρώτη θέση δύο φορές, το 2008 και το 2010.

Η φετινή είναι η 15η διοργάνωση του θεσμού.

Προηγούμενοι νικητές

1998: Νικόλας Μελής, Βικτώρια Μαυρομουστάκη

Νικόλας Μελής, Βικτώρια Μαυρομουστάκη 2000: Κυριάκος Σουρουλλάς, Ανδρέας Ιωαννίδης

Κυριάκος Σουρουλλάς, Ανδρέας Ιωαννίδης 2002: Νατάσα Τυρίμου, Μαρία Τσαγγαρίδου

Νατάσα Τυρίμου, Μαρία Τσαγγαρίδου 2004: Γιώργος Μαννούρης, Ελένη Ηρακλέους, Ευαγγελία Συμεωνίδου

Γιώργος Μαννούρης, Ελένη Ηρακλέους, Ευαγγελία Συμεωνίδου 2006: Λάμπης Παύλου

Λάμπης Παύλου 2008: Άννα Εμίλια Μαρούσκοβα, Ελένη Κάππα

Άννα Εμίλια Μαρούσκοβα, Ελένη Κάππα 2010: Άννα Εμίλια Μαρούσκοβα, Μιχάλης Πολυγιάννης

Άννα Εμίλια Μαρούσκοβα, Μιχάλης Πολυγιάννης 2012: Ανδρέας Μιχαήλ

Ανδρέας Μιχαήλ 2014: Ορέστης Μάγου, Νικόλας Γεωργιάδης

Ορέστης Μάγου, Νικόλας Γεωργιάδης 2016: Χρυσοβολάντης Παναγιώτου, Δαυίδ Αναστασίου

Χρυσοβολάντης Παναγιώτου, Δαυίδ Αναστασίου 2018: Άννα Αβραμίδου

Άννα Αβραμίδου 2020: Αλεξάντερ Χατσατριάν

Αλεξάντερ Χατσατριάν 2022: Χοβάν Νασσανιάν

Χοβάν Νασσανιάν 2024: Μαρκ Άλμπερτ Σταϊκοβίτσι, Ορφέας Τριστάν Κερρ

Αιτήσεις συμμετοχής: έως 17 Οκτωβρίου 2026

Προκριματική φάση: 29 Οκτωβρίου 2026

Τελική φάση: 30 Οκτωβρίου 2026, Λευκωσία