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Είκοσι δύο παιδιά ηλικίας έως 8 ή 9 ετών, ανάλογα με το μουσικό όργανο, μπορούν να εξασφαλίσουν φέτος μερική υποτροφία στην Ακαδημία της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, η οποία ανοίγει νέες θέσεις φοίτησης για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Η Ακαδημία προσφέρει ατομικά μαθήματα σε ορχηστρικά όργανα, υπό την καθοδήγηση παιδαγωγών που επιλέγονται από το Ίδρυμα Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Η φοίτηση διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάιο, με δύο μαθήματα την εβδομάδα, διάρκειας 45 λεπτών το καθένα. Για το 2026 τα δίδακτρα για κάθε υπότροφο ανέρχονται σε €80 τον μήνα, ενώ το υπόλοιπο κόστος καλύπτεται από το Ίδρυμα.

Το σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία σε μουσικό όργανο. Στην ακρόαση και συνέντευξη αξιολογούνται βασικές μουσικές ικανότητες, όπως η ανταπόκριση στην τονικότητα και τον ρυθμό και η μουσική μνήμη, καθώς και η δυνατότητα του παιδιού να ανταποκριθεί με συνέπεια στις απαιτήσεις της φοίτησης.

Ποια όργανα προσφέρονται

Οι 22 θέσεις κατανέμονται ως εξής:

Βιολί: 8 θέσεις – Λευκωσία, Λάρνακα

8 θέσεις – Λευκωσία, Λάρνακα Βιόλα: 2 – Λευκωσία

2 – Λευκωσία Βιολοντσέλο: 1 – Λευκωσία

1 – Λευκωσία Όμποε: 1 – Λευκωσία

1 – Λευκωσία Φλάουτο: 2 – Λεμεσός, Πάφος

2 – Λεμεσός, Πάφος Κλαρινέτο: 2 – Λευκωσία, Πάφος

2 – Λευκωσία, Πάφος Φαγκότο: 2 – Λευκωσία

2 – Λευκωσία Τρομπέτα: 1 – Λευκωσία

1 – Λευκωσία Τρομπόνι: 1 – Λευκωσία

1 – Λευκωσία Κρουστά: 2 – Λευκωσία

Για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο οι υποψήφιοι πρέπει να είναι έως 8 ετών, ενώ για τα υπόλοιπα όργανα έως 9 ετών.

Από την ατομική εκμάθηση στην ορχήστρα

Η Ακαδημία αποτελεί τον βασικό εκπαιδευτικό πυλώνα της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου και λειτουργεί σε όλες τις πόλεις, έχοντας περίπου 100 υποτρόφους. Η πορεία των μαθητών παρακολουθείται μέσα από δύο ετήσιες επιθεωρήσεις, ενώ από το τρίτο έτος και μετά εντάσσονται επιπλέον στο σύστημα SymphoΠedia, ως προπαρασκευαστικό στάδιο για τη μελλοντική συμμετοχή τους στην Ορχήστρα.

Από τον Σεπτέμβριο του 2023 η Ακαδημία έχει προσθέσει στο πρόγραμμα και στοχευμένα μαθήματα πιάνου ως δεύτερου οργάνου, διευρύνοντας τη μουσική κατάρτιση των παιδιών.

Ο τελικός στόχος είναι η προετοιμασία μιας νέας γενιάς μουσικών που θα στελεχώσουν τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου και, στη συνέχεια, θα μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση τους στη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Η πορεία προηγούμενων υποτρόφων περιλαμβάνει σπουδές σε διεθνώς σημαντικές μουσικές σχολές, μεταξύ άλλων το Juilliard, το Royal College of Music του Λονδίνου, τη Sibelius Academy και το Royal Conservatoire The Hague.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, δηλώνοντας το όργανο που τους ενδιαφέρει και τυχόν προηγούμενη εμπειρία. Το Ίδρυμα σημειώνει ότι, ανάλογα με την αξιολόγηση, μπορεί να προταθεί στον υποψήφιο διαφορετικό όργανο από εκείνο που επέλεξε αρχικά.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026

Ακροάσεις/συνεντεύξεις: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 10:00–19:00

Χώρος: Λύκειο Ακρόπολης, Λευκωσία

Δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία για την ακρόαση. Η ακριβής ώρα προσέλευσης θα κοινοποιηθεί στους υποψηφίους μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου.