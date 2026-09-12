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Εναλλαγή λιακάδας και συννεφιάς αναμένεται σήμερα, ενώ από το απόγευμα και μετά δεν αποκλείεται να σημειωθούν βροχές και καταιγίδα. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και σύντομη καταιγίδα. Τοπικά το απόγευμα, θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια, και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού και του ανατολικού μισού. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά, και γύρω στους 21 στα παράλια.

Την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τα απογεύματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Κυριακή, ενώ μέχρι την Τρίτη αναμένεται πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.