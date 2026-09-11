Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Λίγο πιο κάτω από τους 40 θα βρεθεί σήμερα ο υδράργυρος, ενώ αναμένεται απόκλιση 20 βαθμών μέχρι τη νύχτα που θα πέσει στους 18. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Τοπικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί άνεμοι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα παράλια, και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά, τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τις μεσημβρινές κυρίως ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, ενώ τη Δευτέρα μικρή πτώση, παραμένοντας ωστόσο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.