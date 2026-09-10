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Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά στα νότια και τα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και στα βόρεια παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 27 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες ενδέχεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις, κυρίως μετά το μεσημέρι.

Την Κυριακή ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αυξημένες τοπικές νεφώσεις που θα παρατηρούνται κυρίως μετα το μεσημέρι, δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά άνοδο, για να παραμείνει στα ίδια επίπεδα την Κυριακή και να κυμανθεί έτσι αισθητά πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.