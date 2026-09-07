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Ζέστη και άπνοια αναμένονται σήμερα, με τη θερμοκρασία να φλερτάρει με τους 40 βαθμούς. Ωστόσο, αύριο προβλέπεται μια ανάσα με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει εποχική χαμηλή πίεση.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς μέχρι μέτριοι, μέχρι τα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 35 στα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Τρίτη μικρή πτώση, παραμένοντας ωστόσο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.