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Χτυπά σήμερα το πρώτο κουδούνι για χιλιάδες μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς. Συνολικά, 41.280μαθητές επιστρέφουν στα θρανία (23.270 στα Γυμνάσια, 17.710 στα Λύκεια και 300 στα Εσπερινά). Όλα δρομολογημένα και στη Δημοτική Εκπαίδευση. Το πρώτο κουδούνι εκεί θα κτυπήσει στις 14 Σεπτεμβρίου για 52.186 μαθητές, εκ των οποίων 8.919 πρωτάκια και 14.398 στα νηπιαγωγεία.

Πέρα από τους όποιους αριθμούς και τις καθιερωμένες ευχές, η φετινή χρονιά ξεκινά υπό το φως των δεσμεύσεων για σημαντικές αλλαγές και την έναρξη υποσχόμενων μεταρρυθμίσεων. Το στοίχημα του εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος προβάλλει επιτακτικά όσο ποτέ αν όχι και πιεστικά. Χιλιοειπωμένο ότι το μεγάλο ζητούμενο δεν είναι απλώς η τυπική κάλυψη της ύλης και μάλιστα με τυποποιημένες μορφές που παραπέμπουν εν πολλοίς σε μια στείρα γνώση, αλλά η ουσιαστική αναβάθμιση του σχολείου, ώστε η λειτουργία του να είναι συμβατή με τις απαιτήσεις των καιρών. Να αποτελεί όντως ένα ζωντανό πυρήνα κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, συμπερίληψης και ετοιμασίας των παιδιών για την ομαλή ένταξή τους στο στίβο της ζωής.

Το ότι σήμερα παλεύουμε γι’ αυτονόητα που θα έπρεπε να είχαν δομηθεί στη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος εδώ και πολλά χρόνια, πρόκειται όντως για ένα πονεμένο κεφάλαιο. Αν ψάξουμε αίτια και αιτιατά ίσως βυθιστούμε σ’ ένα λαβύρινθο που αφήνει πολλούς να είναι εκτεθειμένοι. Απλά γιατί το κεφάλαιο της εκπαίδευσης είναι ασυγχώρητο να παραμένει εγκλωβισμένο σε μικροπολιτικές, κοντόφθαλμες και άλλες σκοπιμότητες, με θύματα πρώτα τα ίδια τα παιδιά μας.

Είναι πράγματι τόσα πολλά που θα πρέπει να γίνουν, δεδομένου ότι υπάρχουν ακόμα μεγάλες αποστάσεις από τους στόχους για ένα υγιές σύστημα, όχι απλώς παθητικής αντιγραφής των οποιωνδήποτε ξενόφερτων δεδομένων, αλλά μιας δυναμικής προσαρμογής σε πυλώνες που θα μας έφερναν όντως πολύ πιο μπροστά.

Ο πήχης είναι ψηλά με τις εξαγγελίες και τους σχεδιασμούς που έχουν τεθεί. Σίγουρα η κοινωνία αναμένει ένα σχολείο που θα προετοιμάζει τα παιδιά όχι μόνο για τις εξετάσεις, αλλά κυρίως για τις προκλήσεις της ζωής και μάλιστα σε ένα τόσο σύνθετο και απαιτητικό περιβάλλον.

Η επιτυχία αυτών των μεταρρυθμίσεων-αλλαγών, ωστόσο, προϋποθέτει την ειλικρινή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων: υπουργείου, εκπαιδευτικών, γονέων και των ίδιων των μαθητών. Διαφορετικά θα συμβιβαστούμε και πάλι στην εκφορά φλύαρων, ανούσιων και ανέξοδων λόγων, χωρίς οποιοδήποτε αντίκρισμα. Ας ευχηθούμε η φετινή χρονιά να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα ώστε το σύγχρονο, δημοκρατικό και αποτελεσματικό σχολείο να πάψει να αποτελεί ευχή και να γίνει επιτέλους μια αδιαπραγμάτευτη και θεμελιωμένη πραγματικότητα.