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Με τη συνάντηση στο Προεδρικό και τη Βουλή, η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή έκλεισε μία εβδομάδα στο πηδάλιο της ΕΔΕΚ. Μικρό ακόμη το χρονικό διάστημα για να κριθεί, αρκετό όμως για να γίνει μια πρώτη αποκρυπτογράφηση των προθέσεών της.

Είναι προφανές ότι η νέα πρόεδρος του κόμματος επιδιώκει και θέλει μια επανασύσταση της ΕΔΕΚ στην κοινωνία, με ανάδειξη του σοσιαλιστικού και προοδευτικού της χαρακτήρα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη… φωνή του πατριωτισμού. Στοιχείο που κουβαλά από τον ιδρυτή της, τον Βάσο Λυσσαρίδη.

Οι χθεσινές συναντήσεις της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την Αννίτα Δημητρίου είχαν περισσότερο εθιμοτυπικό χαρακτήρα. Με τον Πρόεδρο, βέβαια, υπήρχαν και θέματα ουσίας προς συζήτηση, όπως η σχέση συνεργασίας των δύο πλευρών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μας, εκφράστηκε και ο προβληματισμός για το γεγονός ότι ένα ιστορικό κόμμα έμεινε εκτός Βουλής, καθώς και για το πώς θα διασφαλιστούν η συνέχιση της πολιτικής του παρουσίας και ο ρόλος του εκτός Βουλής.

Αυτό όμως που προκύπτει επίσης από τη συνάντηση είναι η ατζέντα με την οποία πήγε στο Προεδρικό η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ. Γίνεται μια προσπάθεια από μέρους της να αναδείξει τον ρόλο της ΕΔΕΚ ως σοσιαλιστικού κόμματος, με έμφαση στα κοινωνικά ζητήματα και στα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης καλωσόρισε τη νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ, σημειώνοντας πως «η ΕΔΕΚ άξιζε να ήταν στη Βουλή για πάρα πολλούς λόγους και θεωρώ ότι μπορεί να επανέλθει στη Βουλή». Πρόσθεσε ακόμη ότι η ΕΔΕΚ είχε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του προεκλογικού προγράμματος, ειδικότερα σε θέματα κοινωνικής πολιτικής, στα οποία ως κόμμα επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία. «Πολλές από τις πολιτικές που υλοποιούμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση.

Είναι ιδέες, οι οποίες είχαν προωθηθεί από την ΕΔΕΚ, και πολλά άλλα τα οποία θα υλοποιήσουμε, θα ανακοινώσουμε, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη αλλά και να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σημερινές προκλήσεις, ειδικότερα σε θέματα που αφορούν τη νέα γενιά και αναφέρομαι ειδικότερα στο στεγαστικό που είναι μια μεγάλη πρόκληση», σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επεσήμανε ακόμη ότι ως κυβέρνηση «έχουμε τη δυνατότητα και χαίρομαι που έχουμε την οικονομική δυνατότητα να επενδύουμε σημαντικά, πέραν των δέκα σχεδίων, με μια επένδυση που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ».

Αφού καλωσόρισε τη Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, ο Νίκος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι προσβλέπει στη συζήτηση και στην ανταλλαγή απόψεων. «Είμαστε εδώ για να συνεργαστούμε, να βοηθήσουμε σε αυτή τη νέα προσπάθεια που ξεκινά η ΕΔΕΚ, η οποία αποτελεί σημαντικό πυλώνα της πολιτικής ζωής της Κύπρου. Έχει μια ιστορία, είναι από τα πρώτα κόμματα, μετά το ΑΚΕΛ είναι το δεύτερο αρχαιότερο κόμμα. Από το 1969 ο Βάσος Λυσσαρίδης ίδρυσε το κόμμα».

Πρόσθεσε ότι «και για το Κυπριακό, παρόλο που η ΕΔΕΚ δεν συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο λόγω του αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών, να έχουμε συχνές επαφές για να σας ενημερώνω. Είναι ένα θέμα που αφορά την ΕΔΕΚ, αφορά τον κόσμο της ΕΔΕΚ, άρα θα έχουμε τακτικές συναντήσεις για να είσαι πλήρως ενήμερη και να ενημερώνεις και τα συλλογικά όργανα του κόμματος σε σχέση με τις εξελίξεις για το εθνικό μας θέμα που αφορά όλους μας».

Από την πλευρά της, η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ είπε ότι «θέλω να δω μια ΕΔΕΚ που θα ασχολείται περισσότερο με κοινωνικά ζητήματα, εργασιακά ζητήματα, ζητήματα της καθημερινότητας. Για αυτούς τους λόγους χρειάζεται η ΕΔΕΚ στον τόπο, όχι μόνο για τα ζητήματα του Κυπριακού, στα οποία είχατε σημαντικές ανταλλαγές με τους προκατόχους μου».

Συνέχισε λέγοντας ότι «για μας είναι εξαιρετικά σημαντική η σχέση με την κυβέρνηση. Θέλουμε να έχουμε πιο ενεργό ρόλο, όχι μόνο για ζητήματα του Κυπριακού, αλλά και για ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία σε πιο καθημερινό επίπεδο. Δυστυχώς μείναμε εκτός Βουλής για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια. Χρειάζεται η ΕΔΕΚ αυτή την ανανέωση, την επανεκκίνηση.

Εκτιμώ ότι ξεκίνησε αυτή η επανεκκίνηση και θέλω να τονίσω ότι η ΕΔΕΚ δεν είναι το 3,3%, είναι πολύ περισσότερο, αλλά λόγω κάποιων συγκεκριμένων περιστάσεων, λαθών, παραλείψεων, όπως θέλετε να το αποκαλέσουμε, η ΕΔΕΚ σαφέστατα έχει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιστροφή στελεχών, που είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Και στόχος μου είναι να μην επιστρέψουν μόνο τα παλιά μας στελέχη, αλλά η ΕΔΕΚ να ξεκινήσει να προσελκύει κόσμο. Έχουμε και μεγάλο ποσοστό αποχής στην Κύπρο, δυστυχώς, οπότε είναι κάποια άτομα τα οποία μπορούν να εμπνευστούν από αυτή τη νέα προσπάθεια την οποία κάνουμε ως ΕΔΕΚ», κατέληξε.