Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Τη στήριξή της προς τη νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, εξέφρασε η πρόεδρος της Βουλής και του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, με ανάρτησή της μετά τη συνάντηση που είχαν.

Η κ. Δημητρίου χαρακτήρισε την εκλογή μιας νέας γυναίκας στην ηγεσία ενός ιστορικού πολιτικού κόμματος «ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα για τη Δημοκρατία μας», καλωσορίζοντας τη νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ και ευχόμενη κάθε επιτυχία στη νέα της πορεία.

Παράλληλα, δήλωσε την «αμέριστη στήριξή» της στην προσπάθεια της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, υπογραμμίζοντας τη σημασία που αποδίδει στον ρόλο της ΕΔΕΚ και της νέας ηγεσίας της.

«Ο ρόλος της ΕΔΕΚ και της νέας της ηγεσίας είναι σημαντικός, ανεξαρτήτως κοινοβουλευτικής παρουσίας», ανέφερε.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ακόμη ότι η Κύπρος χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση στρατηγικών «με καθαρό προσανατολισμό, συνέπεια και υπευθυνότητα».

«Και πάνω από όλα, την Κύπρο μας», κατέληξε η κ. Δημητρίου.