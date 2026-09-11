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Περισσότερα από 300 τετραγωνικά μέτρα νέου τεχνητού χλοοτάπητα ασφαλείας, τοποθετήθηκαν πριν το πρώτο κουδούνι στο Ειδικό Σχολείο «Θεοσκέπαστη» Πάφου, για τις αυξημένες ανάγκες ασφαλείας των παιδιών στο συγκεκριμένο εκπαιδευτήριο.

Η δαπάνη για το έργο καλύφθηκε από την ιδιωτική πρωτοβουλία και συγκεκριμένα από τον κινεζικής καταγωγής δημοτικό σύμβουλο Πάφου, Αλέξανδρο Jiang, τους γονείς των παιδιών που φοιτούν εκεί και επιχειρηματίες της Πάφου.

Μιλώντας στον «Φ» ο πολιτογραφημένος Κύπριος, Αλέξανδρος Jiang, τόνισε ότι στόχος ήταν να δημιουργηθεί ένας ασφαλέστερος και πιο άνετος χώρος δραστηριοτήτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Για πολλά παιδιά, αυτό μπορεί να είναι απλώς ένα κομμάτι γρασιδιού, παρατήρησε ο δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου. Αλλά για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, σημαίνει περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη ελευθερία και περισσότερη χαρά, επιτρέποντάς τους να κινούνται και να τρέχουν ελεύθερα στην αυλή του σχολείου τους και να απολαμβάνουν το παιγνίδι χωρίς κινδύνους.

Το επίπεδο πολιτισμού σε μια πόλη δεν αντικατοπτρίζεται μόνο στις αναπτύξεις και τις υποδομές της, αλλά και στον τρόπο που φροντίζουμε τους ανθρώπους αυτής της πόλης, ειδικά τα παιδιά που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια, υποστήριξη και αγάπη, κατέληξε ο κ. Jiang.