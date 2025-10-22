Έντονη ανησυχία εκφράζει με δηλώσεις του στον «Φ» ο δημοτικός σύμβουλος του ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, για την κατάσταση που επικρατεί κτηριολογικά στο Δ’ Δημοτικό Σχολείο Πάφου.

Ο κ. Jiang καταγγέλλει σοβαρές φθορές στις αίθουσες διδασκαλίας και άλλους κοινόχρηστους χώρους του εκπαιδευτηρίου που προφανέστατα, επισημαίνει, εγκυμονούν άμεσους κινδύνους για την σωματική ακεραιότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Ο κινεζικής καταγωγής δημοτικός σύμβουλος Πάφου καλεί το Υπουργείο Παιδείας να λάβει άμεσα μέτρα για την επιδιόρθωση των σημαντικών αυτών φθορών που είναι ήδη ορατές, όπως φαίνονται και στις φωτογραφίες, προκειμένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτηρίου και η σωματική ασφάλεια των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.