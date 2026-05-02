Το Ιράν δήλωσε ότι είναι «έτοιμο» είτε να επανεκκινήσει τον πόλεμο είτε να προχωρήσει σε διπλωματική λύση για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπογραμμίζοντας ότι «η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των ΗΠΑ».

«Το Ιράν παρουσίασε το σχέδιό του στο μεσολαβητή Πακιστάν, με στόχο τον οριστικό τέλος του πολέμου που επιβλήθηκε, και τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο των ΗΠΑ, οι οποίες πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της διπλωματικής οδού ή της συνέχισης μιας συγκρουσιακής προσέγγισης», δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γκαριμπαμπαντί.

«Το Ιράν, προκειμένου να διασφαλίσει τα εθνικά του συμφέροντα και την ασφάλειά του, είναι έτοιμο και για τις δύο επιλογές», πρόσθεσε, απευθυνόμενος σε πρεσβευτές και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών στην ιρανική πρωτεύουσα.

