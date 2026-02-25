Σε δωρεά χειραμαξών καθαρισμού της πόλης προχώρησε σήμερα ο δημοτικός σύμβουλος ΔΗΣΥ στον Δήμο Πάφου, Αλέξανδρος Jiang, υλοποιώντας μια υπόσχεση που είχε δώσει πρόσφατα. Ο κινεζικής καταγωγής πολιτογραφημένος κύπριος δημοτικός σύμβουλος, επέδωσε συνολικά 14 χειράμαξες, αξίας 1800 ευρώ η κάθε μια.

Ο Αλέξανδρος Jiang παρήγγειλε και μετέφερε τις χειράμαξες για τα συνεργεία καθαριότητας της δημοτικής αρχής από την χώρα καταγωγής του, την Κίνα. Οι 14 χειράμαξες παραδόθηκαν σήμερα σε τελετή στην πλατεία του Δημαρχείου στον Δημαρχεύοντα Πάφου, Άγγελο Ονησιφόρου, στην παρουσία μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου.

Οι χειράμαξες είναι κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας και φέρουν τα διακριτικά του Δήμου Πάφου.

Ο Αλέξανδρος Jiang τόνισε την χαρά του που μπορεί να συνεισφέρει και με τον τρόπο αυτό στην προσπάθεια για μια καθαρότερη πόλη, επαναλαμβάνοντας την πρόθεση και αποφασιστικότητα του να συμβάλει και στο μέλλον με κάθε δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη της πόλης και στην εύρυθμη λειτουργία της δημοτικής αρχής.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ευχαρίστησε εκ μέρους της δημοτικής αρχής τον κινεζικής καταγωγής δημοτικό σύμβουλο για την δωρεά του και για την συνεχή πρόθεση του να συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τον Δήμο Πάφου στους δημότες και επισκέπτες της πόλης.