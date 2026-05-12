Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Ποδηλατώ για ένα ευρώ», πρωτοβουλία της Μαρίνας Θεοδώρου που για τη φετινή χρονιά στηρίζει την Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, πραγματοποιήθηκε σήμερα επίσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, παρέδωσε την εισφορά του Δήμου Πάφου, εκφράζοντας την έμπρακτη στήριξη της τοπικής αρχής στο έργο της εκστρατείας και στον σημαντικό σκοπό που υπηρετεί.

Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη και την προσφορά προς ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου.