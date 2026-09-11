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Σε σοβαρή καταγγελία αναφορικά με τις επεμβάσεις πλασμαφαίρεσης και στην Κύπρο που διενεργούνται από μη εγκεκριμένα κέντρα, προέβη ο διευθυντής του American Medical Centre στη Λευκωσία, σύμφωνα με την οποία, πριν από δύο χρόνια γυναίκα χρειάστηκε να νοσηλευτεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά από επέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε μη εξουσιοδοτημένο κέντρο.

Μιλώντας δημόσια σε διάφορα ΜΜΕ, ο δρ. Μαρίνος Σωτηρίου ανέφερε ότι η εν λόγω ασθενής κινδύνεψε και η πάθηση ήταν «πολύ άσχημη». Πρόσθεσε ότι τώρα είναι καλά στην υγεία της, ενώ υπογράμμισε πως πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί συζητώντας δημόσια το συγκεκριμένο θέμα ώστε να μη δαιμονοποιηθεί η πλασμαφαίρεση. «Είναι συγκεκριμένη θεραπεία, με πρωτόκολλα, που σώζει ζωές», διευκρίνισε.

Όπως υποστήριξε, η θεραπεία είχε πραγματοποιηθεί σε χώρο ο οποίος παρουσιαζόταν ως κλινική, χωρίς όμως, κατά τα λεγόμενά του, να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες. Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Σωτηρίου ανέφερε ακόμη ότι είχαν υποβληθεί καταγγελίες τόσο στο Υπουργείο Υγείας όσο και στην Αστυνομία, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι ο ίδιος δεν γνωρίζει πού κατέληξε η διερεύνησή τους.

Κατά τον ίδιο, η διαχείριση της υπόθεσης παρουσίαζε δυσκολίες εξαιτίας ασάφειας ως προς το ρυθμιστικό πλαίσιο και την αρμόδια εποπτική Αρχή. Πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο κέντρο ήταν γνωστό στο εξωτερικό και προσέλκυε ασθενείς από διάφορες χώρες, κυρίως ανθρώπους με long COVID.

Τι αναφέρει η Αστυνομία

Σε επίσημη τοποθέτησή της, η Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει καταγγελία από το Υπουργείο Υγείας για συγκεκριμένη θεραπεία που φερόταν να προσφέρεται από συγκεκριμένο ιατρικό κέντρο.

Όπως αναφέρει, τον Νοέμβριο του 2023 παρέλαβε επιστολή από το Υπουργείο Υγείας, η οποία αφορούσε περίπτωση ασθενούς που χρειάστηκε να νοσηλευτεί μετά την εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών, οι οποίες φέρονταν να συνδέονται με συγκεκριμένη θεραπεία που είχε λάβει.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από την Αστυνομία και αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, ο φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, από τη μελέτη της υπόθεσης δεν προέκυψε επαρκής μαρτυρία για στοιχειοθέτηση ποινικών αδικημάτων.