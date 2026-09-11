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Έτοιμος να συμβάλει στις προσπάθειες που χρειάζονται ούτως ώστε ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), να γυρίσει σελίδα, δηλώνει ο νέος του πρόεδρος, Πάμπος Χριστοδούλου.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο κ. Χριστοδούλου αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βίωσε ο ΟΝΕΚ το τελευταίο διάστημα και εξέφρασε την πρόθεση αλλά και την ετοιμότητα του να συμβάλει στο να αλλάξει η εικόνα αυτή και να αρθούν οι δυσκολίες προς όφελος της νεολαίας του τόπου.

«Έχω πλήρη επίγνωση της θέσης, στην οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, με έχει διορίσει», δηλώνει ο κ. Χριστοδούλου, επισημαίνοντας πως «είναι γεγονός πως ο ΟΝΕΚ τελευταίως ταλαιπωρείται αρκετά.

Εγώ έχω ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Γυρίζουμε σελίδα. Από σήμερα μια νέα μέρα ξεκινά για τον Οργανισμό».

Αναφορικά με τις προτεραιότητες τις οποίες ο ίδιος ως επικεφαλής θέτει, ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε: «Πρωτίστως να διώξω τα σύννεφα που είναι πάνω από τον ΟΝΕΚ».

Στις προτεραιότητες του, όπως επισημαίνει είναι να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες που αφορούν στήριξη προς οργανώσεις νέων και τις δράσεις τους καθώς και να συμβάλει στην εξωστρέφεια του Οργανισμού και στην περαιτέρω ανάδειξη του έργου του και της κυβερνητικής πολιτικής για τη νεολαία.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΝΕΚ τους τελευταίους μήνες πέρασε δύσκολα. Μπήκε στη δίνη μίας οξείας κρίσης, η οποία δεν έμεινε μόνο σε πολιτικά – κομματικά στεγανά, αλλά επηρέασε άκρως αρνητικά και τη λειτουργία του σε ζητήματα που έπρεπε το προσωπικό του να διαχειριστεί σε καθημερινή βάση.

Προγράμματα που δεν μπορούσαν να συνεχίσουν ή να υλοποιηθούν καθώς απαιτείτο απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και άλλες δράσεις που μπήκαν στον πάγο, ήταν μερικοί από τους πονοκεφάλους του ΟΝΕΚ, ο οποίος από τον περασμένο Φεβρουάριο που άρχισαν οι παραιτήσεις μελών του Δ.Σ. προχωρούσε επί της ουσίας ακυβέρνητος.

Χθες, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε σε διορισμό νέων μελών (της πλειοψηφίας τουλάχιστον) του Δ.Σ. με τον Πάμπο Χριστοδούλου στην προεδρία του ΟΝΕΚ, με την ελπίδα να επανέλθει η ομαλότητα και να ξεπεραστεί η κρίση.