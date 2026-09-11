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Μετά από αρκετούς μήνες που η διοικητική κρίση ταλανίζει τον Οργανισμό Νεολαία Κύπρου (ΟΝΕΚ), δημιουργώντας προβλήματα και σε θέματα καθημερινής λειτουργίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στο διορισμό νέου διοικητικού συμβουλίου, απομακρύνοντας τη μέχρι πρότινος πρόεδρος, Κωνσταντίνα Αχιλλέως.

Νέος πρόεδρος του ΟΝΕΚ, ο Πάμπος Χριστοδούλου , αντιπρόεδρος ο Θάνος Χριστοδούλου και μέλη οι: Ζαφείρω Κάστανου, Σταύρος Σωτηρίου, Ιάκωβος Ιακώβου, Αλέξανδρος Γερολατσιήτης (υφιστάμενο μέλος) και Φώτης Τριμπάκκιρος (υφιστάμενο μέλος).

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Φεβρουάριο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΝΕΚ παραιτήθηκαν καταγγέλλοντας σωρεία στρεβλώσεων και κακής διαχείρισης. Έκτοτε, ο Οργανισμός υπολειτουργούσε με αποτέλεσμα να επηρεάζονται σημαντικά κεφάλαια που είχαν και οι λειτουργοί του να χειριστούν καθώς ήταν απαραίτητες οι αποφάσεις από Δ.Σ.

Στόχος τώρα είναι ο ΟΝΕΚ να μπει σε τροχιά ομαλότητας αφήνοντας πίσω τα μελανά σημεία που στιγμάτισαν την πορεία του.

Εξάλλου, ο διορισμός της Ζαφείρως Κάστανου, η οποία στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές ήταν υποψήφια με το ΕΛΑΜ, προκάλεσε την αντίδραση της ΕΔΟΝ, η οποία σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «διορισμό – πρόκληση για τη νέα γενιά και για την ίδια την αποστολή ενός Οργανισμού που οφείλει να προάγει τη δημοκρατία, την ανεκτικότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη. Ο χαρακτήρας και η αποστολή του Οργανισμού πρέπει να προστατεύονται έμπρακτα. Ιδιαίτερα σε μια μοιρασμένη πατρίδα, ο ΟΝΕΚ οφείλει να διατηρεί και να ενισχύει τον δικοινοτικό του χαρακτήρα».