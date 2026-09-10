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Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη έφερε στο επίκεντρο την πλασμαφαίρεση, καθώς, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ιδιωτικό ιατρείο όπου επρόκειτο να υποβληθεί στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, όπως και το κατά πόσο είχε αρχίσει η θεραπεία όταν υπέστη ανακοπή, διερευνώνται. Συνεπώς, δεν μπορεί επί του παρόντος να εξαχθεί συμπέρασμα για ενδεχόμενη σύνδεση της πλασμαφαίρεσης με τον θάνατό του.

Ο αιματολόγος Σωτήρης Κούμας εξηγεί στο philenews ότι πρόκειται για εξειδικευμένη ιατρική πράξη, κατά την οποία διαχωρίζεται το πλάσμα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος.

Απαντώντας κατά πόσον υπάρχουν κίνδυνοι, ο κ. Κούμας υπογραμμίζει ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύτιμη και δυνητικά σωτήρια θεραπεία, όχι όμως μέθοδος ευεξίας. Η ασφάλεια και η επιτυχία της εξαρτώνται από τη σωστή ένδειξη, την κατάλληλη υποδομή και τη συνεχή παρακολούθηση.

Εξηγώντας τις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρησιμοποιείται, εξηγεί ότι σε ορισμένες παθήσεις συσσωρεύονται στο πλάσμα παθολογικές ουσίες, όπως αυτοαντισώματα, ανοσοσυμπλέγματα, παθολογικές πρωτεΐνες ή τοξικοί παράγοντες. Με τη θεραπευτική πλασμαφαίρεση μπορεί να απομακρυνθεί γρήγορα σημαντικό μέρος αυτών των ουσιών.

Κατά τη διαδικασία, το αίμα αφαιρείται προσωρινά μέσω φλεβικής γραμμής και οδηγείται σε ειδικό μηχάνημα. Εκεί το πλάσμα διαχωρίζεται από τα κύτταρα του αίματος και απομακρύνεται. Τα κύτταρα επιστρέφουν στον ασθενή μαζί με διάλυμα λευκωματίνης ή πλάσμα δοτών.

Η πλασμαφαίρεση δεν είναι αιμοκάθαρση ούτε ένας γενικός «καθαρισμός του αίματος». Εφαρμόζεται μόνο όταν υπάρχει συγκεκριμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη ένδειξη.

Στην Αιματολογία, προσθέτει ο κ. Κούμας, χρησιμοποιείται, μεταξύ άλλων, στη θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, μια σπάνια και εξαιρετικά σοβαρή νόσο στην οποία μπορεί να αποτελέσει επείγουσα και σωτήρια θεραπεία. Εφαρμόζεται επίσης σε επιλεγμένες περιπτώσεις υπεργλοιότητας του αίματος και σε ορισμένες σοβαρές νευρολογικές, νεφρολογικές και ανοσολογικές παθήσεις.

Η διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται σε οργανωμένο νοσοκομειακό περιβάλλον από εκπαιδευμένη ομάδα και με συνεχή παρακολούθηση του ασθενούς. Αν και θεωρείται γενικά ασφαλής όταν υπάρχει η σωστή ένδειξη, μπορεί να προκαλέσει πτώση της πίεσης, μείωση του ασβεστίου, αλλεργικές αντιδράσεις ή επιπλοκές που σχετίζονται με τον φλεβικό καθετήρα.

Η συζήτηση για ευεξία και μακροζωία

Ανεξάρτητα από τις δηλώσεις του κ. Κούμα, σημειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια ορισμένα κέντρα προωθούν την πλασμαφαίρεση και συγγενείς θεραπείες με πλάσμα ως παρεμβάσεις «αντιγήρανσης», ευεξίας ή μακροζωίας. Παρότι διεξάγονται μελέτες για πιθανές μεταβολές σε βιολογικούς δείκτες, δεν έχει αποδειχθεί ότι τέτοιες εφαρμογές παρατείνουν τη ζωή ή ωφελούν υγιείς ανθρώπους. Η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία αναζωογόνησης.