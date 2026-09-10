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Βαριά πυρά κατά της κυβέρνησης Αναστασιάδη εξαπέλυσαν βουλευτές στην Επιτροπή Ελέγχου, κατά τη συζήτηση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τους έξι χώρους ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Η Ελεγκτική είχε διαπιστώσει πολυετή διοικητική αδράνεια, ανεπαρκή παρακολούθηση των οικονομικών φορέων και παρατεταμένη δέσμευση δημόσιων θαλάσσιων χώρων χωρίς ουσιαστική πρόοδο των έργων, με αποτέλεσμα το κράτος να στερείται έσοδα και να περιορίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των περιοχών για άλλους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος.

Στη συζήτηση άναψαν τα αίματα, καθώς οι βουλευτές ζητούσαν απαντήσεις για το πώς παραχωρήθηκαν οι χώροι, γιατί οι αναπτύξεις έμειναν στάσιμες για χρόνια, και συγκεκριμένα από το 2018,και πώς, παρ’ όλα αυτά, δημιουργήθηκαν δικαιώματα με οικονομική αξία που μπορούσαν να μεταβιβαστούν

Σε αυτό το πλαίσιο ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης, αναφερόμενος στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είπε: «Ο φίλος μου ο Αναστασιάδης, όπως πωλούσε διαβατήρια, πωλούσε και γη».

«Ακόμα ένα μεγάλο διαφαινόμενο σκάνδαλο»

Για «ακόμα ένα μεγάλο διαφαινόμενο σκάνδαλο, ενδεικτικό του βίου και της πολιτείας της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και της συνέχειας της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη» έκανε λόγο ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης.

Κατήγγειλε ότι το 2018, «χωρίς διαδικασίες και χωρίς διαφάνεια», παραχωρήθηκαν με πολιτικές αποφάσεις χώροι ελλιμενισμού σε ιδιώτες, αρκετοί από τους οποίους, όπως υποστήριξε, φέρονται να είχαν προνομιακές σχέσεις με την τότε εξουσία. Όπως είπε, οι παραχωρήσεις δημιούργησαν σημαντικό οικονομικό όφελος, αφού οι δικαιούχοι μπορούσαν να μεταβιβάζουν δικαιώματα πάνω σε δημόσιο θαλάσσιο πλούτο, τον οποίο, κατά την έκφρασή του, «απέκτησαν εν μία νυκτί με μια πολιτική απόφαση».

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι το κράτος έχει χάσει «αρκετά εκατομμύρια ευρώ έσοδα» και σημείωσε ότι η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να συνεχίσει τη διερεύνηση. Ζητήθηκαν, όπως είπε, πρόσθετα στοιχεία για τις αποφάσεις που λήφθηκαν, αλλά και δεδομένα από το Κτηματολόγιο για τις μεταβιβάσεις γης γύρω από τους χώρους ελλιμενισμού πριν και μετά την κήρυξή τους.

Έθεσε επίσης το ερώτημα κατά πόσο πρόσωπα που γνώριζαν εκ των προτέρων τις αποφάσεις αγόρασαν γη στις γύρω περιοχές για επενδυτικούς σκοπούς. Για τη Νομική Υπηρεσία μίλησε για «γκρίζο ρόλο», ενώ έκανε λόγο για «ασύγγνωστη αμέλεια και αδράνεια» από το 2018, που, όπως είπε, κόστισε στον πολίτη και ωφέλησε «λίγους και εκλεκτούς».

«Στα προεόρτια ενός τεράστιου σκανδάλου»

Για «τα προεόρτια ενός τεράστιου σκανδάλου» έκανε λόγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας. Όπως είπε, το 2018, «με διάφορες ταχυδακτυλουργίες» του τότε Υπουργείου Εμπορίου, παραχωρήθηκαν έξι θαλάσσιοι χώροι σε ιδιωτικές εταιρείες.

«Ο θαλάσσιος χώρος είναι πλούτος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι για τους έξι χώρους καθορίστηκαν ετήσια τέλη από €75.000 μέχρι €262.000. Οι εταιρείες, πρόσθεσε, όφειλαν να εξασφαλίσουν σειρά πολεοδομικών και άλλων αδειών, με εμπλοκή επτά τμημάτων του Δημοσίου.

Παρόλα αυτά, όπως κατήγγειλε, «χωρίς να εξασφαλίζουν οποιαδήποτε άδεια, ενώ πήραν αυτό το προνόμιο, επιτρέπεται και η μεταβίβαση αυτών των περιοχών από εταιρεία σε εταιρεία».

Ο κ. Κουλίας ζήτησε να κατατεθούν στην Επιτροπή οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, τα πρακτικά και όλα τα σχετικά έγγραφα, ώστε, όπως είπε, να φανεί «ποιοι ενήργησαν και πώς ενήργησαν».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τις μεταβιβάσεις, λέγοντας ότι επτά αρμόδιες επιτροπές «κάθονταν και συνεδρίαζαν και μεταβίβαζαν από επιχειρηματία σε επιχειρηματία», ενώ οι δικαιούχοι, όπως υποστήριξε, μπορούσαν να μεταβιβάζουν χωρίς να καταβάλλουν τα οφειλόμενα στο κράτος.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Κουλίας είπε χαρακτηριστικά: «Τούτη η ταχυδακτυλουργία πρώτη φορά την είδα τόσα χρόνια στη Βουλή».



Μιχαηλίδης: «Πέραν των €5 εκατ. η απώλεια για το κράτος»

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης του ΑΛΜΑ έστρεψε τα πυρά του κυρίως προς τη Νομική Υπηρεσία, κάνοντας λόγο για γνωματεύσεις που, όπως υποστήριξε, οδήγησαν στο να μην εισπράττονται τα προβλεπόμενα τέλη από τους δικαιούχους των χώρων ελλιμενισμού.

«Η ίδια εταιρεία επωφελείται σήμερα από γνωμάτευση της ίδιας εισαγγελέως, μαζί με άλλες πέντε πλέον εταιρείες, και το κράτος φαίνεται να χάνει μέχρι τώρα πέραν των €5 εκατ.», ανέφερε.

Ο κ. Μιχαηλίδης συνέδεσε τη σημερινή υπόθεση με παλαιότερο θέμα που είχε εξεταστεί το 2019 από την Επιτροπή Ελέγχου και αφορούσε, όπως είπε, ανταλλαγή «ενός λάκκου πολύ χαμηλής αξίας» με «κρατικό φιλέτο».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν και για τη γνωμάτευση που αφορούσε τα τέλη, λέγοντας ότι η Νομική Υπηρεσία «απεφάνθη χωρίς να ρωτήσει το Κτηματολόγιο» και ότι η επιβολή ενοικίου κρίθηκε «καταστρεπτικής φύσεως για τον πολίτη».

Για την απώλεια εσόδων εξήγησε ότι τα τέλη των έξι εταιρειών ανέρχονται συνολικά σε περίπου €800.000 ετησίως και, σε βάθος ετών, ξεπερνούν τα €5 εκατ. «Μπορεί να είναι και έξι εκατομμύρια και επτά εκατομμύρια. Θα σας πω πέντε για να είμαι τουλάχιστον σίγουρος», είπε.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για σχέσεις προσώπων της ιεραρχίας της Εισαγγελίας με εταιρείες που συνδέονται με τις παραχωρήσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι το θέμα θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω πριν εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα.

Θα επανέλθει η Επιτροπή

Οι βουλευτές ζήτησαν συγκεκριμένες εξηγήσεις και πρόσθετα στοιχεία από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δίνοντας προθεσμία 14 ημερών για να κατατεθούν ενώπιον της Επιτροπής οι σχετικές αποφάσεις, τα πρακτικά, οι γνωματεύσεις και τα στοιχεία για τις μεταβιβάσεις

Όπως διευκρινίστηκε στην Επιτροπή, οι έξι αυτοί χώροι δεν είναι μαρίνες. Πρόκειται για μικρότερες αναπτύξεις (μέχρι 150 σκάφη) που προωθούνται από ιδιώτες. Το Κτηματολόγιο είχε υπολογίσει ετήσια τέλη από €75.000 μέχρι €262.000, ανάλογα με την περιοχή, την έκταση και τη χρήση.

Οι έξι χώροι που επιλέχθηκαν για ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής βρίσκονται στις πιο κάτω περιοχές και παραχωρήθηκαν στους ακόλουθους οικονομικούς φορείς προς υλοποίηση τους:

1. Muskita Holdings Ltd — Αλαμινός, Λάρνακα

2. Leptos Calypso Hotels Public Ltd — Πέγεια, Πάφος

3. Venus Rock Estates Ltd — Χα Ποτάμι, Κούκλια, Πάφος

4. The Sunset Boulevard Tourist & Estate Company Ltd / Actinolite Ltd — Παχύαμμος, Κάτω Πάφος

5. Alpha Panareti Public Ltd / Agi-Cypre Property 16 Ltd — Σοφτάδες, Κίτι, Λάρνακα

6. M. Afxentiou & A. Stylianou Developers Ltd — Σοφτάδες, Κίτι, Λάρνακα