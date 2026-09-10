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Υπό κανονικές συνθήκες, η χθεσινή δήλωση του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, Υπουργού Υγείας και εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΚΟ, δεν θα είχε και ιδιαίτερη σημασία από πλευράς πολιτικής ανάλυσης. Κόμμα της κυβέρνησης, άλλωστε, είναι το ΔΗΚΟ, με τέσσερις Υπουργούς στο κυβερνητικό σχήμα, άρα λογικό είναι να στηρίζει τον Πρόεδρο αλλά και να θεωρεί δεδομένη τη στήριξη της υποψηφιότητάς του για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Έλα όμως που, με τα σημερινά δεδομένα στο ΔΗΚΟ, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά…

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης ουσιαστικά έστειλε μήνυμα προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο και όσους και όσες ενδεχομένως κάνουν δεύτερες σκέψεις ή… λοξοκοιτούν προς κάποια άλλη κατεύθυνση. Διότι δεν είναι μόνο οι πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου του ΔΗΚΟ. Είναι και η όλη περιρρέουσα που συντηρείται από κύκλους του κόμματος, είτε για αποχώρηση από την Κυβέρνηση είτε για μια συνεργασία με τον ΔΗΣΥ στις προεδρικές εκλογές και, άρα, εγκατάλειψη του καραβιού της Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη. Μια συζήτηση στην οποία ούτε ο τελευταίος ανασχηματισμός και η ενίσχυση της παρουσίας του ΔΗΚΟ στην Κυβέρνηση έβαλαν τέλος.

Η δήλωση Χαραλαμπίδη, ωστόσο, η οποία κινείται στην ίδια γραμμή με παλαιότερες αναφορές και του έτερου Υπουργού και αντιπροέδρου του ΔΗΚΟ, Μιχάλη Δαμιανού, αναδεικνύει μια άλλη κυρίαρχη τάση εντός του κόμματος. Είναι αυτή της… κυβερνητικής πτέρυγας. Η οποία, ασφαλώς, δεν εξαντλείται απλώς και μόνο στους τέσσερις Υπουργούς του ΔΗΚΟ και στον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, αλλά εκφράζεται και από αρκετούς βουλευτές και στελέχη του κόμματος. Είναι, άλλωστε, γνωστή η στενή σχέση του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον πρώτο σε σταυρούς προτίμησης στην Πάφο, Χρύσανθο Σαββίδη. Καλή σχέση διατηρεί και με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Πανίκο Λεωνίδου, αλλά και με τον βουλευτή Λάρνακας Ανδρέα Αποστόλου.

Συνεπώς, το έρεισμα του Νίκου Χριστοδουλίδη εντός του ΔΗΚΟ είναι τόσο ισχυρό που, ακόμα και αν η ηγεσία του κόμματος βρει έναν τρόπο να… χαλάσει τον γάμο και να πάρει διαζύγιο μαζί του, ένα σημαντικό ποσοστό του κόμματος, ίσως και η πλειοψηφία του, δεν θα ακολουθήσει.

Γι’ αυτό και η χθεσινή αναφορά του Νεόφυτου Χαραλαμπίδη ότι «το ΔΗΚΟ έχει και Πρόεδρο, έχει και υποψήφιο» έρχεται να καθορίσει το τοπίο εσωκομματικά στο ΔΗΚΟ.

Ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μιλώντας χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του ΑΝΤ1, είπε χαρακτηριστικά πως το ΔΗΚΟ έχει Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεν αναζητεί υποψήφιο για τις εκλογές του 2028. Τόνισε, επίσης, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει πρόσφατα διευρύνει τη συμμετοχή του Δημοκρατικού Κόμματος στην Κυβέρνηση με δύο επιπλέον Υπουργούς.

Επεσήμανε ακόμη ότι θεωρεί ως σημαντικότερο σημείο το γεγονός ότι το ΔΗΚΟ έχει συνομολογήσει συγκεκριμένο πρόγραμμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο, κατά την άποψή του, υλοποιείται επιτυχώς. «Είναι το συμβόλαιό μας με την κοινωνία και όλοι οι Υπουργοί εργαζόμαστε καθημερινά για να το υλοποιήσουμε», σημείωσε.

Κληθείς να απαντήσει αν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ «κοιτάζει και αλλού», δήλωσε πως ο ίδιος δεν έχει εντοπίσει κάτι που να δείχνει κάτι τέτοιο. «Αυτό είναι κάτι που πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο», πρόσθεσε.

Τι είχε δηλώσει ο Νικόλας Παπαδόπουλος

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, στις αρχές της εβδομάδας, φιλοξενούμενος στην ίδια εκπομπή του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι το κόμμα έχει ξεκινήσει τις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές με διάλογο με τη βάση του. «Ξεκίνησαν οι επαρχιακές συνδιασκέψεις και θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με κοινωνικά και κομματικά σύνολα, για να ακούσουμε απόψεις, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς μια σφαιρική εικόνα», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι «το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ποιοι θα είναι οι πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές. Δεν γνωρίζουμε αν θα είναι υποψήφιος ο κ. Χριστοδουλίδης».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να στηρίξουν εκ νέου τον νυν Πρόεδρο, απάντησε ότι «αυτό θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του κόμματος, όταν ολοκληρωθεί η δική μας διαδικασία για τις προεδρικές εκλογές».

Ξεκαθάρισε ότι, στην παρούσα φάση, δεν έχουν επαφές με τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ, ούτε με άλλα κόμματα για τις εκλογές. «Δεν επιδιώξαμε τέτοιες επαφές, γιατί τώρα είναι η στιγμή να ακούσουμε τα στελέχη και τη βάση του κόμματος», ανέφερε.

Επεσήμανε ότι στη συνέχεια ενδεχομένως να επιδιώξουν επαφές και με άλλα κόμματα, προκειμένου να διερευνήσουν το πολιτικό περιβάλλον πριν λάβουν τη δική τους απόφαση.

Η αναπληρώτρια πρόεδρος του κόμματος, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, από την πλευρά της, σε προχθεσινές δηλώσεις της στην τηλεόραση του ALPHA, έβαλε ξανά στο τραπέζι το σενάριο το ΔΗΚΟ να κατέλθει στις εκλογές με δικό του υποψήφιο.