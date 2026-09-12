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Μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, για να υποβάλουν υποψηφιότητες, τόσο για τη θέση του Πρύτανη, όσο και για τις δύο θέσεις των Αντιπρυτάνεων του ακαδημαϊκού ιδρύματος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του «Φ», μέχρι τώρα έχουν υποβάλει υποψηφιότητα δύο ακαδημαϊκοί, και οι δύο για τη θέση του Πρύτανη. Ωστόσο, επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν όταν εκπνεύσει κι επίσημα το χρονοδιάγραμμα της 22ης Σεπτεμβρίου, ή στην περίπτωση που οι υποψήφιοι αρχίσουν σύντομα τις προεκλογικές τους συναντήσεις και εκδηλώσεις, κάτι που μπορούν να κάνουν μόνο εάν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα στον Έφορο Εκλογών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο ακαδημαϊκοί, μάλλον δεν θα είναι οι μοναδικοί που σκοπεύουν να διεκδικήσουν το πρυτανικό αξίωμα, καθώς υπάρχουν κι άλλοι που ενδιαφέρονται και οι οποίοι αναμένεται σύντομα να υποβάλουν κι επισήμως την υποψηφιότητά τους. Όπως πληροφορείται ο «Φ», ήδη άλλα δύο άτομα φαίνεται να προτίθενται να ριχθούν στη μάχη των Πρυτανικών εκλογών, που είναι ορισμένες για την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου.

Τόσο οι ενδιαφερόμενοι για το αξίωμα του Πρύτανη, όσο και των δύο Αντιπρυτάνεων, μπορούν να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέχρι την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Αμέσως την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Εφόρου Εκλογών με όλους τους υποψηφίους, με αντικείμενο συζήτησης όλα όσα άπτονται της διαδικασίας διεξαγωγής των εκλογών.

Η θητεία της νέας Πρυτανείας θα αρχίσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο.