Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές και γονείς στο Open Day, την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, από τις 17:30 έως τις 20:00, στην πανεπιστημιούπολή του στη Λευκωσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου, να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις εισδοχής, τις υποτροφίες και τις επιλογές στέγασης, να ξεναγηθούν στην Πανεπιστημιούπολη και να υποβάλουν αίτηση εισδοχής για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2026.

Το Open Day προσφέρει στους υποψήφιους φοιτητές και στις οικογένειές τους τη δυνατότητα να λάβουν προσωπική καθοδήγηση, να συζητήσουν με ακαδημαϊκούς και Συμβούλους Εισδοχής και να αποκτήσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται, ώστε να προχωρήσουν με σιγουριά στην επιλογή των σπουδών τους.

Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη.

Βρες το πρόγραμμα σπουδών που σου ταιριάζει

Στις 18:30 θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις των Σχολών και των προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου:

Γνώρισε από κοντά την πανεπιστημιούπολη

Θα πραγματοποιηθούν ξεναγήσεις στην Πανεπιστημιούπολη στις 18:00 και στις 19:00. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα αμφιθέατρα, τις αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια, τις φοιτητικές υποδομές και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορούν να ζήσουν τη δική τους πανεπιστημιακή εμπειρία.

Υποβολή Αιτήσεων

Κατά τη διάρκεια του Open Day οι υποψήφιοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εισδοχής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2026 (έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν μαζί τους αντίγραφο του Απολυτηρίου και της αναλυτικής βαθμολογίας τους, ώστε να λάβουν πληρέστερη ενημέρωση για τη δυνατότητα εισδοχής τους.

Πρόγραμμα Open Day

17:30–20:00 Προσωπική ενημέρωση για προγράμματα σπουδών, εισδοχή, υποτροφίες, φοιτητικές υπηρεσίες, στέγαση και επαγγελματικό προσανατολισμό

18:00 Ξενάγηση στην πανεπιστημιούπολη

18:30 Παρουσιάσεις Σχολών και προγραμμάτων σπουδών

19:00 Ξενάγηση στην πανεπιστημιούπολη

Δήλωσε συμμετοχή σήμερα

Δήλωσε συμμετοχή στο Open Day, γνώρισε από κοντά το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.

Περισσότερες Πληροφορίες

Open Day Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 από τις 17:30 έως και τις 20:00

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ελληνική γλώσσα.

Δήλωση συμμετοχής ΕΔΩ.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους εξειδικευμένους Συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:

Τηλέφωνο: +357 22 713000

Email: admit@euc.ac.cy

Ιστοσελίδα: www.euc.ac.cy