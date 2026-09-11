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Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο ανέγερσης του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, μετά τη χθεσινή προκήρυξη του διαγωνισμού από το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Πρόκειται για τη δεύτερη απόπειρα του κράτους να τροχοδρομήσει το έργο, καθώς ο πρώτος διαγωνισμός είχε ακυρωθεί από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στον απόηχο της έντονης αντιπαράθεσης που είχε ξεσπάσει μεταξύ του τέως Γενικού Ελεγκτή, Οδυσσέα Μιχαηλίδη και του Γενικού Εισαγγελέα, Γιώργου Σαββίδη.

Πριν από τη χθεσινή προκήρυξη, είχε προηγηθεί τον Δεκέμβριο του 2025 η περιβαλλοντική έγκριση από το Τμήμα Περιβάλλοντος, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη δημοσίευση των εγγράφων του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού το κόστος του όλου έργου θα ανέλθει στα €68 εκατ. μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, κατασκευή και 12ετής συντήρηση του νέου κτηριακού συγκροτήματος.

Το έργο αφορά την ανέγερση ενός σύγχρονου, 11ώροφου κτηρίου, ελάχιστου συνολικού εμβαδού 23.410τ.μ. Για την ανωδομή (11 όροφοι) το συνολικό εμβαδόν είναι 16.010τ.μ., που περιλαμβάνει το ισόγειο (1.700τ.μ.), 9 ορόφους γραφειακών και λοιπών χώρων (1.350 – 1.440τ.μ. έκαστος) και τον 10ο όροφο (1.440τ.μ., εκ των οποίων τα 340τ.μ. αφορούν καλυμμένες βεράντες). Άλλα 7.400τ.μ. αφορούν υπόγειους χώρους σε δύο επίπεδα (3.700τ.μ. ανά επίπεδο), τα οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες στάθμευσης για περίπου 205 οχήματα, καθώς και μηχανολογικές εγκαταστάσεις. Η ανάπτυξη θα εξυπηρετεί περίπου 400 εργαζόμενους και ο ημερήσιος αριθμός επισκεπτών θα ανέρχεται στους 40.

Το νέο κτήριο θα ανεγερθεί στην ενορία Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία, σε τεμάχια γης που έχουν πρόσωπο στη Λεωφόρο Δημοσθένη Σεβέρη μπροστά από τα σημερινά της γραφεία.

Προβλέπεται η δημιουργία χώρων πρασίνου, υπαίθριων χώρων στάθμευσης και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών. Παράλληλα, στην είσοδο και έξοδο των οχημάτων θα κατασκευαστούν δύο αμφίδρομες ράμπες κυκλοφορίας.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τον Ιανουάριο του 2027. Σημειώνεται ότι η απόφαση για ανέγερση του νέου κτηρίου λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιανουάριο του 2022.

Ο χρόνος αποπεράτωσης της κατασκευής έχει οριστεί στους 48 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της επιστολής Εντολής Έναρξης, ενώ θα ακολουθήσει 12ετής περίοδος ευθύνης ελαττωμάτων και συντήρησης από τον ανάδοχο.

Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο «Μελέτη, Κατασκευή και 12ετής Συντήρηση», με τον ανάδοχο να αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της προμελέτης, της τελικής μελέτης, την εξασφάλιση των πολεοδομικών εγκρίσεων, καθώς και την πλήρη επίβλεψη και εκτέλεση του έργου.

Η αρχιτεκτονική πρόταση βασίζεται στα προσχέδια που απέσπασαν το 1ο βραβείο στον σχετικό Διαγωνισμό Μελετών από τους «Ελένη Παττίχη εκ μέρους E.P. Architects και Taulant Tozaj». Το κτηριακό κέλυφος θα αποτελείται από συνδυασμό ειδικών πλακών ινοπλισμένου σκυροδέματος (Fiber Cement Panels) σε υπόλευκο χρωματισμό, οριζόντιων και διαγώνιων λούβρων αλουμινίου σε χρωματισμό «σαμπανί», καθώς και υαλοπετασμάτων τύπου structural curtain walls.

Επιπλέον, στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ξεχωρίζει η πλήρης αξιοποίηση των δωμάτων για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων και οι αυστηρές προδιαγραφές ηχομόνωσης σε όλους τους γραφειακούς χώρους, τις αίθουσες συνεδριάσεων και τα δωμάτια ανακρίσεων για διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των συνομιλιών.

Ο εργολάβος υποχρεούται να κατασκευάσει πλήρως εξοπλισμένα γραφεία εργοταξίου για τον εργοδότη, καθώς και αίθουσα συσκέψεων τουλάχιστον 40τ.μ.

Το Τμήμα Πολεοδομίας κάλεσε το Τμήμα Δημοσίων Έργων με βάση και τον πραγματικό αριθμό χώρων στάθμευσης, θα πρέπει να αξιολογηθούν τυχόν επιπτώσεις στο κυκλοφοριακό δίκτυο της περιοχής, προκειμένου να διασφαλιστούν τα επίπεδα κυκλοφοριακής ασφάλειας και οι ανέσεις των παρακείμενων οικιστικών περιοχών.

Σημειώνεται ότι ανησυχία για την υπερανάπτυξη διατύπωσε και ο Δήμος Λευκωσίας ιδιαίτερα λόγω των διαθέσιμων χώρων στάθμευσης.

Από πλευράς της Εθνικής Αρχής Ασφάλειας, ζητήθηκε όπως ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα φυσικής ασφάλειας που εφαρμόζονται για την προστασία του κτηρίου, όπως είναι η περιμετρική ασφάλεια του κτηρίου, η ασφάλεια θυρών εισόδου και εξόδου, καθώς και η ασφάλεια εσωτερικών χώρων.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ενόψει ότι τα γειτονικά τεμάχια γειτνιάζουν με χώρους στους οποίους έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες και συγκεκριμένα τάφοι της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, ζήτησε όπως κατά τη διάρκεια των έργων όλες οι χωματουργικές εργασίες, ισοπεδώσεις, επιχωματώσεις και εκσκαφές θεμελίων και λάκκων θα πρέπει να τύχουν παρακολούθησης από λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

Νέος διαγωνισμός τρία χρόνια μετά την ακύρωση του πρώτου

Η ακύρωση του πρώτου διαγωνισμού για το νέο κτήριο της Νομικής Υπηρεσίας έγινε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, λόγω περιορισμών των δημοσιονομικών περιθωρίων, «στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης κάλυψης των στεγαστικών αναγκών του δημοσίου και της ορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών έχει αποφασίσει τη χρονική μετάθεση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας».

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η αντιπαράθεση μεταξύ Ελεγκτικής Υπηρεσίας και Νομικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2023, η Ελεγκτική Υπηρεσία διαβίβασε στο Τμήμα Δημοσίων Έργων επιστολή με παρατηρήσεις ως προς το υπό προσφοροδότηση νέο κτήριο της Νομικής Υπηρεσίας. Μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής, δύο ημέρες αργότερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, ο Γενικός Εισαγγελέας κατηγόρησε με βεβαιότητα τον Γενικό Ελεγκτή ότι αυτός έδωσε την επιστολή στη δημοσιότητα και, μάλιστα, ότι το έκανε για να πλήξει τον Γενικό Εισαγγελέα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία υποστήριξε ότι η προώθηση του έργου με την υπογραφή δημόσιας σύμβασης πριν την εκπόνηση, υποβολή και έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης ήταν πρόδηλα παράνομη και ότι το έργο, όπως προωθήθηκε, αποτελεί περίπτωση υπερβολικού και σπάταλου σχεδιασμού, κατά παράβαση ακόμη και των σχετικών αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου που αφορούν μέγιστα εμβαδά γραφείων. Σημειώνεται ότι τότε το έργο είχε προκηρυχθεί στα €45 εκατ. συν ΦΠΑ.

Μετά την ακύρωση έργου στις 2 Οκτωβρίου 2023, η Νομική Υπηρεσία σε ανακοίνωση της υποστήριξε ότι σέβεται την ανάγκη για δημοσιονομική περισυλλογή, την οποία η ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αναφέρει ως αιτία για τη χρονική μετάθεση της ανέγερσης του νέου κτηρίου της Νομικής Υπηρεσίας, θεωρεί, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην υλοποίηση κατασκευής του έργου το συντομότερο δυνατόν.

Σημειώνεται ότι τελικά υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος Έκθεση Πληροφοριών για το έργο στις 9 Οκτωβρίου 2025 και η Περιβαλλοντική Αρχή έδωσε περιβαλλοντική έγκριση στις 16 Δεκεμβρίου 2025 κρίνοντας ότι οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του έργου δεν είναι περιβαλλοντικά σημαντικές.