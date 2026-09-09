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Στη Νομική Υπηρεσία παραδόθηκαν σήμερα πόρισμα και υποστηρικτικό υλικό που αφορούν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, τα οποία προέκυψαν από τη διερεύνηση καταγγελιών εναντίον της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικής Πυγμαχίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Το πόρισμα παραδόθηκε στους επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας, Γενικό Εισαγγελέα Γιώργο Λ. Σαββίδη και Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Α. Αγγελίδη, από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού.

Το πόρισμα και το υποστηρικτικό υλικό, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα τύχουν μελέτης από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, για να αποφασιστεί ο περαιτέρω χειρισμός.